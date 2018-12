Kaustisen Puhkiolla seurataan tuuliennustetta: "Kyllä me raketit ammutaan"

Kaustisen hiihtokeskukselle keskiyölle suunniteltu uudenvuoden ilotulitus näyttää tuuliennusteen puolesta toteutuvan. Ennusteen mukaan yöllä tuulee 7 m/s, kun viranomaisten määräyksissä maksimituuli on 14 metriä sekunnissa.

– Meillä on hyvä paikka. Tuuli menee pois katsojista, että ei haittaa vaikka tuulee enemmänkin, mutta ei se toivottavaa ole. Hyvältä näyttää, sanoo yrittäjä Tapio Varila.

– Kyllä siellä on paikat pantu valmiiksi ja ennen puoltayötä mennään jatkamaan, kertoo työntekijä Marko Järvelä Kaustisen hiihtokeskukselta.

Raketteja on huipun tuntumassa sijaitsevalta tasanteelta ampumassa neljä miestä. Tapahtuman starttaavat soihtulaskijat, joiden mukana Järveläkin on. Mäeltä laskevat alas 11 laskettelijaa suuret tähtisadetikut kädessään. Rinne on laskun aikana pimeänä.

Järvelä muistelee, että kerran aikaisemmin kovassa tuulessa on rakettien ampumispaikka siirretty alas pellolle. Joskus alhaalla roikkuvat pilvet ovat peittäneet näkyvyyttä niin, että ilotulitus on siirretty alemmas rinteeltä.

Järvelä arvioi, että ilotulitusta saapuu seuraamaan väkeä satojen ja tuhannen väliltä. Hiihtokeskuksen pihaan mahtuu vain osa, mutta valtaosa seuraajista levittäytyy peltoaukeille ja teiden varsille.