Peter Boström uudenvuoden puheessaan Pietarsaaressa: "Kuntaliitos arvioitavaksi ensi vuonna"



Uudenvuoden juhlapuheessaan Pietarsaaren torilla kaupunginhallituksen puheenjohtaja Peter Boström (rkp) väläytti kuntaliitosta keinona varmistaa alueellinen vaikutusvalta ja pärjätä alueiden välisessä kilpailussa.

– Heti eduskuntavaalien jälkeen selviää, toteutuuko Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitos. Toivon, että vuoden 2019 aikana voimme naapureidemme kanssa arvioida samanlaisen fuusion merkitystä alueellamme, Boström sanoi.

Hän piti sosiaali- ja terveysuudistusta, mikäli se toteutuu, joka tapauksessa heikennyksenä Pietarsaarelle ja ympäristökunnille.

– Naapurikuntiemme kanssa yhteistyössä meidän täytyy selvästi kertoa, mitä haluamme. Uudistukset on toteutettava niin, että lähipalvelut turvataan ja hyvä yhteistyö kuntien koulutoimen ja kolmannen sektorin kanssa säilyy.

Pietarsaaren vuotta 2018 Boström piti menestyksekkäänä. Korkeasuhdanteessa yrityksillä on riittänyt töitä ja työttömyysluvut on saatu ennätysalhaisiksi, mikä toisaalta on aiheuttanut työvoimapulaa.

– Siksi on elintärkeää, että meillä on toimiva ammattikoulutus, ja että myös itse satsaamme osaamisen vahvistamiseen. Kaupunginvaltuusto halusi tätä varaamalla 200 000 euroa vuodessa korkeakoulutukseen tulevina neljänä vuotena.

Boströmin mukaan monet asiat ovat Pietarsaaressa hyvin kaupunkirakenteen, varhaiskasvatuksen ja koulujen sekä kulttuuri- ja urheiluelämän puolesta.

– Meillä on hieno kaupunki, jota haluamme esitellä myös tänne muuttoa miettiville. Pietarsaaren pitää pysyä houkuttelevana, ja siksi meidän on investoitava kehittääksemme infraamme ja parantaaksemme saavutettavuuttamme. Samalla kaupungin talous on pidettävä kurissa niin, että velat eivät karkaa hallitsemattomiksi.

Kohtalaisessa puhurissa ja tuiskussa torille jo alkuillasta kerääntynyttä kansaa viihdytti Feat Trio ja kiihdytti MoveZlike Jaana -jumpparyhmä. Nuorisovaltuusto oli mukana puheella ja musiikilla.

Nuorisovaltuutettu Roosa Ylinampa oli huolissaan siitä, että Eurooppa ei ole sadassakaan vuodessa kokonaan yhdistynyt, ja maailmalla eri hallitukset pyrkivät pelaamaan omaan pussiinsa.

– Emme kuitenkaan saa antaa näiden negatiivisten ajatusten upottaa meitä suohon. Vuorovaikutuksessa opimme toisistamme ja kulttuurien moninaisuuksista.

Hän käytti esimerkkinä Pietarsaarta. – Pienestä Pietarsaaresta voi löytää eritaustaisia ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat ainutlaatuisen kulttuurisen kokonaisuuden.

Ja lopulta juontaja Antti Koivukangas ja "tykittäjäksi" valikoitunut kansanedustaja Anna-Maja Henriksson saattoivat suorittaa lähtölaskennan kovasti odotetulle ilotulitukselle.