Kilpajuoksua kesätyömarkkinoilla

Kesätöiden haku- ja valintaprosessit ovat aikaistuneet. Tässä kilpajuoksussa ovat mukana niin työpaikat kuin niiden hakijat. Ensimmäiset yritykset avaavat pelin laittamalla paikkansa auki hyvä tovi ennen vuoden vaihdetta. Kun naapurifirma tekee avaussiirron, ei parane jäädä kovin pitkäksi aikaa tuumailemaan tai on vaarassa jäädä nuolemaan näppejään. Halutuimmat työt ja niiden tekijät löytävät toisensa usein jo tammikuussa. Yleistynyt on myös se, että hakemusten käsittely ja haastattelut aloitetaan hakuaikana. Sopivien henkilöiden löydyttyä paikat täytetään saman tien. Hakijoidenkaan ei siis kannata viilata hakemuksiaan turhan pitkään.

Yrityksillä on ollut akuutti työvoimapula nyt jo parisen vuotta. Kesätyöllistäminen on erinomainen keino pyrkiä turvaamaan osaavan työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Töiden tarjoaminen nuorille tulee nähdä sijoituksena yrityksen tulevaisuuteen ja yrityskuvaan. Lisäksi nuoret tuovat työyhteisöön uutta innostusta ja ajattelua. Palkkaamalla nuoria yrityksellä on mahdollisuus ravistella omia vakiintuneita ajattelu- ja toimintamallejaan.

Kilpailu kesätyöntekijöistä on selvästi koventunut, ja työpaikaksi ei välttämättä kelpuuteta ihan mitä vain. Odotukset ovat suuria ja mielessä voi pyöriä kysymyksiä, kuten millainen maine työnantajalla on, mitä oppimismahdollisuuksia työpaikka tarjoaa, sovinko työyhteisöön, istuvatko yrityksen arvot omiini tai mitä hyötyä työpaikasta on omalle uralleni. Kun on ajoissa liikkeellä, on hyvät mahdollisuudet saada oma viestinsä kuuluviin ja houkuteltua sopivimmat tyypit itselleen.

Kannustaisin nuoria hakemaan avoimin mielin myös niihin ei niin tuttuihin ja ilmeisiin työpaikkoihin. Niihin, joissa ei ole kymmenittäin paikkoja auki. Ne voivat olla hankalammin löydettävissä, koska usein pienemmillä firmoilla ei ole mahdollisuutta näyttäviin rekrytointi-ilmoituksiin. Tämän vuoksi todella hyvätkin työpaikat voivat jäädä piiloon. Vuosi sitten tehdystä kyselystä kävi ilmi, että yritysten nettisivuilla on iso merkitys tässä. Jos yritys ei ole netissä, se ei ole hakijoille olemassa. Silti oma aktiivisuus palkitaan: puolet yrityksistä kertoi palkkaavansa kesätyöntekijänsä saamiensa avointen hakemusten ja nuorten suorien yhteydenottojen perusteella.

Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten tulisi kiinnittää huomiota rekrytointiprosessin tyylikkääseen hoitamiseen alusta loppuun saakka. Hakijoille kannattaa antaa heidän erikseen kysymättä tietoja haun etenemisestä. Hakijoiden kiinnostus voi herpaantua, jos he joutuvat odottelemaan liian pitkään ilman väliaikatietoja. Yritys säästää aktiivisuudellaan myös omaa aikaansa, kun jokaiseen yksittäiseen tiedusteluun ei erikseen tarvitse vastata. Heitä, joita ei pystytä palkkaamaan, tulisi muistaa kiittää ja kannustaa eteenpäin. Välinpitämätön suhtautuminen hakijoihin heijastaa yrityksen päälle aina ikävän varjon.

Pohjanmaan kauppakamari haastaa nyt toista vuotta peräkkäin kaikki alueen yritykset ja organisaatiot Palkkaa nuori -kampanjaan. Avoimia kesätyöpaikkoja kerätään palkkaanuori.fi-sivulle, josta hakijat löytävät ne helposti. Viime kesänä kampanjassa mukana olleissa työpaikoissa oli kesätöitä tarjolla yli 4500 nuorelle. Eikös laiteta tänä vuonna vielä paremmaksi!