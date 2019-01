Tulevaisuus tuo haasteita maakuntaviestille



Kolmannen peräkkäisen viestivoittonsa ottanut Haapajärvi on rakentamassa dynastian alkua, mutta helpolla ei haapajärvisten kotivoitto irronnut. Voitto kuitenkin tuli kruunaamaan talkoourakan. Maaliintulon jälkeen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Timo Seppälällä oli tunteet pinnassa, kun hän halasi voiton ratkaissutta jälkikasvuaan.

Voitosta käytiin nyt kunnon kilpailu, jossa muut Vetelin johdolla heittivät haapajärvisille vahvan haasteen. Se on tulevien viestien mielenkiinnon kannalta hyvä merkki.

Urheilullinen mielenkiinto on tärkeä tekijä, kun mietitään miten maakuntaviesti vastaa huomisen haasteisiin. Toinen tekijä on tapahtuman ajankohta, josta on keskusteltu tämän vuosituhannen puolella. On pelätty kovia pakkasia ja viime vuosina lumipulaa. Ilmastoseikkoihin vedoten on haluttu päivämäärän muutosta keväämmälle.

Haapajärvellä tehtiin nyt toisin ja viesti siirrettiin vuoden 2019 ensimmäiseen mahdolliseen ajankohtaan – toisen kerran viestihistoriassa. Ensimmäisen kerran 1.1. hiihdettiin vuonna 1968 Pietarsaaressa. Aikalaistiedon mukaan syynä oli loppiaiselle osuneet olympiakarsinnat Grenoblen kisoihin. Eli silloinkin haettiin päivä, jolloin kaikki parhaat hiihtäjät saataisiin paikalle. Toki haapajärvisillä oli nyt omakin etu mielessä: Tero Seppälää olisi ollut vaikea saada cup-kiireiltään joukkueeseen mukaan muina viikonloppuina.

Asiahan ei minulle kuulu, mutta loppiainen – miksei myös 1.1. silloin kun loppiainen osuu viikonloppuun – on ylivoimaisesti paras päivä maakuntaviestille. Syy löytyy täyteen ahdetusta talvilajien kilpailukalenterista.

Toki massojen treenaaminen jää vähemmälle, mutta se omalta osaltaan lisää viestin arvoituksellisuutta. Sitä paitsi 68. kertaa järjestettyä tapahtumaa voi jo kutsua perinteiseksi ja yksi osa perinnettä alkutalven ajankohta. Sen on huomannut myös niissä viesteissä, jotka olosuhteiden vuoksi on jouduttu siirtämään. Siirretyssä viestissä on aina ollut enemmän tai vähemmän rääppiäisfiilis.

Suurempi huoli liittyy maakuntaviestin joukkuemäärään, joka nyt putosi jo vuosituhannen alussa kriisirajaksi nimetyn 40:n korville. Syitä on monia, mutta osaltaan tässä alkaa näkyä myös yhteiskunnan muutos. Pleikkari&tietsikkasukupolvea on vaikea saada kilpahiihtoladuille. Kun ikääntyneidenkin viestimiesten määrä vähenee, tulos on näkyvissä. Jos joukkuemääriä halutaan jatkossa nostaa tai edes pitää neljänkympin kriisin paremmalla puolella, sääntöihin tarvitaan suuria muutoksia. Yksi keino olisi vähentää osuuksia. Se on kokonaan oma messunsa, löytyykö siihen valmiutta.