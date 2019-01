Lukijan mielipide: Täyttä elämää ikääntyneenä



Reilun kahden vuoden ajan on kaikissa maakunnissa työstetty suunnitelmaa ikääntyneiden palvelujen kokonaisuudesta. Työssä ovat olleet mukana kärkihankkeen muutosagentit. Ensi keväänä julkistetaan valtakunnallisen ikästrategian 2030 linjaukset, jotka pohjautuvat kärkihankkeen työlle.

Mitä on elää ikääntyneenä tulevaisuudessa?

Ikääntymiseen tulee varautua jo keski-iässä: miten asun, mitä syön, miten liikun, miten varmistan työssä jaksamisen entistä pidempään. Iäkkäiden toimintakyky on parantunut ja aktiivisia elinvuosia on tullut runsaasti lisää.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin on tullut erilaisia tekoälysovelluksia, joiden avulla löydetään sairastumisriskissä olevat henkilöt ja kohdennetaan heille ennaltaehkäisevää hoitoa. Sairastavuutta ja toimintakyvyn laskua voidaan näin vähentää.

Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema yhteiskunnassa ja entistä useampi vapaaehtoinen on eläkeläinen. Vapaaehtoistyö lisää ikääntyneiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kunnat kilpailevat maakuntien ikäystävällisimmän kunnan tittelistä. Kuntien päättäjät näkevät ikääntyneiden voimavarat osana kunnan elinvoimaisuuden säilymistä. Suurin osa ikääntyneiden käyttämistä palveluista on muita kuin sote-palveluja! Ikäystävällisessä kunnassa on esteettömiä asuntoja, ympäristö tukee liikkumista ja erilaisiin harrastetoimintoihin on mahdollisuus osallistua. Ikäihmisiin suhtaudutaan arvostavasti. Ikääntynyt kuntalainen elää kotikunnassaan itsenäistä ja omannäköistä elämää.

Palvelurakennemuutos on välttämätön. Se tarkoittaa tutusta ja turvallisesta luopumista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Asiakasohjaus on keskiössä yhdenvertaisten ja yhteen sovitettujen palvelujen järjestämisessä.

Asiakas on mukana, kun hänen palvelutarvettaan arvioidaan. Kotiin annettavissa palveluissa on käytössä akuuttihoidon, kuntoutuksen ja omaishoidon toimintamallit sekä palveluita ympärivuorokauden. Helppokäyttöiset ja älykkäät teknologiat tukevat arjessa pärjäämistä. Intensiivisen hoidon ja huolenpidon aika on lyhentynyt.

Tarua vai totta? Sinä päätät! Kunnat päättävät! Maan hallitus ja eduskunta päättävät! Muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan yhteinen tavoite ja tahtotila. Löytyykö se?

Liisa Ahonen

Soiten muutosagentti

vuoden loppuun

Hyvä lukija, ota kantaa. Minkälaista elämää sinä haluat viettää ikääntyneenä?

Kirjoittajan mukaan kaikki kunnat kilpailevat maakuntien ikäystävällisimman kunnan tittelistä. Mutta miten ikäystävällisyys näkyy käytännössä?

Otetaanko ihmisen toiveet ja tarpeet huomioon vai otetaanko? Voitko asua kuten haluat ja saatko sellaista apua kuin tarvitset? Myös hyviä esimerkkejä saa kertoa.

