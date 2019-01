Lukijan mielipide: Vanhusten ongelmana usein yksinäisyys



Soiten muutosagentti Liisa Ahonen kirjoitti ikääntyvien elämästä ja pohti, millaista on elää ikääntyneenä tulevaisuudessa (KP 2.1.2019). Toimitus pyysi samalla palstalla meitä lukijoita ottamaan kantaa ja kertomaan omista ikääntymiseen liittyvistä odotuksistamme. Ymmärrän, että Ahosen näkökulma on Soitessa, sen vakiintuneissa palvelurakenteissa sekä Soitea ylläpitävien kuntien päätöksissä ja strategioissa.

Ikääntymisen Ahonen hahmottelee yksittäisen vanhenevan ihmisen asiaksi ja asiakkuudeksi. Tunnistaako hän että Soitenkin piirissä asuvien ikääntyvien pahin sairaus lienee heidän kokemansa, moniongelmainen yksinäisyys?

Yksinäisyys koskee ja tekee kipeää, koska se koetaan usein fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Ihmistä ei ole luotu yksinäisyyttä varten (prof. Peter Strang). Yhteisö tai omaiset eivät usein halua tai pysty tukemaan ja auttamaan ikääntyvää yksinäistä hänen moninaisissa ongelmissaan. Heillä on "niin kiire". Self-help -kirjoista on tuskin apua. Onko silloin kovin todennäköistä, että omien varojen, terveyden ja toimijuuden heiketessä ikääntyvällä henkilöllä on ihan oikeasti mahdollisuuksia tutustua erilaisiin palveluihin, ostaa niitä, ja siten päästä eroon yksinäisyyden ongelmastaan?

"Syntynyt 48"