Sähköyhtiö varoittaa: Omatoiminen kaatuneiden puiden raivaus linjojen päältä aiheuttaa hengenvaaran



Sähkönsiirtoyhtiö Herrfors varoittaa tavallisia kansalaisia koskemasta sähkölinjoille kaatuneisiin puihin. Pahimmassa tapauksessa omatoiminen raivaus aiheuttaa hengenvaaran.

– Jos huomaa linjoille kaatuneita puita, niitä ei pidä alkaa raivaamaan itse. Se on selkeästi ammattimiesten toimintaa, Herrfors Verkon toimitusjohtaja Kristian Finell korostaa.

Jos kyseessä on niin sanottu keskijännite- eli 20 kilovoltin linja ja jännite on päällä, tapaturmariski on konkreettinen.

– Puukin johtaa sähköä. Havainnot tulee ilmoittaa käyttökeskukseemme, Finell sanoo.

Tiistaina ja keskiviikkoyönä raivonnut myrsky aiheutti Herrforsin jakelualueilla lukuisia sähkökatkoja. Pahin, koko Pietarsaaren seudun pimentänyt katkos aiheutui noin klo 23 aikaan tiistaina, kun Permon kaupunginosassa oleva 110 kilovoltin linjan tolppa antoi myrskyssä periksi ja kaatui.

– Saimme kytkennän muutoksilla virran päälle noin tunnin kuluttua. Onni onnettomuudessa oli, että tämä sattui keskellä yötä.

Kaupungissa havaittiin useita muitakin lyhyehköjä pimennyksiä, jotka Finellin mukaan johtuivat jännitteen uudelleen kytkennän testaamisista.

Enimmillään Herrforsin alueella sähköttä oli 4 000 asiakasta. Yön ja aamun aikana raivaustyöt edistyivät niin, että sähkö voitiin kytkeä päälle alueittain. Iltapäivällä noin klo 15 aikaan sähköttä oli vielä reilut 200 asiakasta Oravaisissa.

Oy Herrfors Ab:n verkot kattavat Pietarsaaren ja Ylivieskan seudun sekä Teerijärven ja Vöyri-Oravaisten alueen.

Herrforsilla osattiin varautua tulevaan myrskyyn.

– Tuleva tilanne ja sen vakavuus oli tiedossa, joten se ei meitä yllättänyt. Moottorisahojen ketjut oli teroitettu, Kristian Finell sanoo.

Tiistain ja keskiviikon aikana valmiudessa ja töissä oli 20–25 työntekijää, joista maastossa liikkuvia asentajia oli noin 15. Työt jatkuvat vuoroja vaihtaen niin kauan kuin tarve vaatii.

Katkoksen tullessa jakeluyhtiö näkee valvontajärjestelmänsä avulla melko tarkkaan, millä osuudella vika on. Kävelypartiointia kertyy silti paljon. Herrforsilla on 1 200 kilometrin verran keskijännitelinjaa.

Älymittareiden kautta myös yksittäisten liittymien pienjännitelinjojen katkot tulevat yhtiön tietoon. Kristian Finellin mukaan massakatkokset kuitenkin priorisoidaan ykkösiksi.

– Ne koskettavat yleensä satoja tilaajia. Pienjännitelinjojen raivauksiin voi kulua muutamia päiviä.