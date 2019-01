Lukijan mielipide: Putkilukon tarkoitus



Jokaisessa useamman asunnon talossa on määräysten mukaan oltava ns. putkilukko, myös ns. palokunnan lukko. Näin myös on, muuten ei olisi läpäissyt "lopputarkastusta". Minut on nyt uudenvuoden yönä herätetty kaksi kertaa avaamaan ambulanssille ulko-ovea, sen pitemmälle en tietenkään pääse. Kun kysyin miksette käytä tuota putkilukkoa, vastattiin molemmilla kerroilla " ei meillä oo".

Miksi? Onko kyseessä mustasukkaisuus kun ambulanssit siirtyivät pelastuslaitokselta (palokunnalta) Soitelle, joten palokunta ei kiusallaan luovuttanut ambulansseille putkilukon avainta? Vai onko kyseessä jokin byrokratian "avainturvallisuus" ? Joka tapauksessa ensihoidon päällikön Hagströmin ja pelastusjohtaja Pukkisen on välittömästi istahdettava saman pöydän ääreen jakamaan avaimet ambulansseihin tai sovittava, että Soite hoitaa kustannuksellaan taloihin "omat" putkilukot.

Mitä me muuten teemme sellaisilla virkamiehillä jotka eivät kykene hoitamaan alkeellisinta perusturvallisuutta, että ambulanssi pääsee potilaan luo.