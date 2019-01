Minna Mustosen kolumni: Perhanan suklaa

Onhan se yhtä helekattia tuon suklaahimon kanssa.

Aikanaan tupakanpolton lopetettuani kuvittelin, että mikään ei enää minua pauloihinsa samalla lailla saisi. Minua ei viina ole koskaan oikein pitkän kaavan mukaisesti napannut, mitään näitä hedelmä-tai lottopelejä en ole pelaamaan oppinut. Mutta tämä ruskea kielelle sulava mötikkä, mmmm, suklaa, ihan mieletön kompastuskivi.

Tänäkin vuonna olin puoli vuotta totaalilakossa ja sitten maistoin yhtä palasta. Joulun aikaan jo vetelin kaksin käsin ja olin ihan pitelemätön. Joku voisi ihmetellä, että onko tuo nyt maailman kamalin juttu jos suklaata syö?

Ei tietenkään ole.

Mutta kun en ihan oikeasti tarvitse hampaita kuluttavaa ja lanteille pakkaavaa ruskeaa rasvapommia. Mukavuudenhaluisena ja laiskana ihmisenä, en millään jaksa jumpata niin paljoa, mitä suklaan pois kuluttaminen vaatisi.

Ihmetellä vain voi, kuinka alas ihminen voi suklaan himossa vaipua. Jokunen aika sitten minulla oli kauniissa kissankuvinkuvitetussa paketissa suklaata, jolla oli saksankielinen nimi, suoraan käännettynä "kissankieliä". Mitenkään en paketista saanut selville, että olikos kyseessä ihmisten vai mahdollisesti kissoille tarkoitettu herkku. Maistoin pienen palasen, se oli ihanaa. Ennen kuin ennätin kissankieli sanoa, olin ahminut huiviin jo koko lootallisen. Kyllähän se selvisi, oli herkku ihmisille tarkoitettua, vaikka en sitä syödessäni tiennytkään, söin silti.

Ja kyllähän jokainen suklaaholisti sen tietää, missä suklaa on parhaimmillaan. Kun pakkaspäivänä kömmit sänkyyn, otat hyvän kirjan ja taitat ensimmäisen palasen. Jokainen suklaaholisti myös tietää sen, että suklaalevy on parasta säilyttää siipan nukkumapuolella, sillä salassa peiton alla syöty suklaati saattaa jättää kiusallisen ruskean rannun lakanoihin. (Kun rantu on siipan puolella ei tarvitse selitellä mitään).

Vuosi on alullaan ja aika on taasen antaa katteettomia lupauksia.

Lupaan, etten syö tänä vuonna yhtään suklaata. Ja tämä lupaus pitää.