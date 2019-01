Miksi Keskipohjanmaa julkaisee mielipidekirjoituksia – Päätoimittaja kertoo



Lukijan mielipiteiden julkaiseminen on vanha traditio suomalaisissa sanomalehdissä. Yleisöosastokirjoittamiseen on nykyäänkin tarvetta, vaikka ihmisillä on tilaisuus kertoa mielipiteitään sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla keskustelupalstoilla jopa enemmän kuin monien sietokyky kestäisi.

Miksi Keskipohjanmaassa julkaistaan lukijoiden mielipiteitä? Lehti julkaisee mielipidekirjoituksia yksinkertaisesti siksi, että kansalaisten ääni kuuluu ja keskusteluun tulee uusia näkökulmia. Parhaimmillaan kirjoitukset edistävät demokratiaa ja tuovat esiin epäkohtia.

Terävää ja analyyttistä keskustelua tarvitaan, että yhteiskunta ja päätöksenteko kehittyvät. Päättäjät tarvitsevat sparrausta ja luottamustehtäviä hoitavien ihmisten ilo ja velvollisuus on kuulla kansalaisten ääntä. Viisaimmillaan niin media kuin päättäjät altistavat itsensä yleisön kritiikille ja saavat avata tekemisiään.

Keskipohjanmaan toimitus vastaa sisällöistään, myös mielipidekirjoituksista. Noudatamme lakeja ja hyviä tapoja sekä journalistin ohjeita, jotka ohjaat myös toimittajien työtä.

Emme salli vihapuhetta tai kiihotusta kansanryhmää kohtaan. Ihmisiä ei saa halventaa sukupuolen, uskonnon, ihonvärin tai minkään muunkaan seikan takia tai yllyttää vainoon. Esimerkiksi kunnianloukkaus on myös rikoslain nimike.

Joskus on kysymys hyvistä tavoista, vaikka jokin asia ei olisikaan lain perusteella kiellettyä. Keskipohjanmaassa ei kiroilla, haukuta ihmisiä tai vihjailla perusteettomasti.

Toimitus päättää itse, mitä se julkaisee ja mitä jättää julkaisematta. Toimituksella on oikeus lyhentää tai editoida kirjoituksia sekä muuttaa otsikoita.

Lukijan mielipidekirjoituksia julkaistaan Keskipohjanmaan paperilehdessä ja verkossa. Niitä otetaan vastaan pääosin sähköpostilla osoitteessa mielipide@kpk.fi. Kirjoittajien tulee lähettää toimituksen tietoon nimi, osoite ja puhelinnumero.

Pääsääntö on, että mielipiteet julkaistaan kirjoittajan omalla nimellä. Nimen lisäksi on hyvä ilmaista myös kirjoittajan tehtävä, jos se selventää kirjoituksen yhteyttä kirjoittajaan sekä paikkakunta. Poikkeustapauksissa julkaisemme kirjoituksia ilman kirjoittajan nimeä, jos kyse on arkaluontoisesta asiasta ja kirjoituksen julkaisemista pidetään kuitenkin tärkeänä. Nimen käyttämisestä päättää toimitus.

Lukijoiden mielipidekirjoitukset käsitellään toimituksessa luottamuksellisesti eikä kirjoittajan nimeä tai yhteystietoja anneta eteenpäin.

Kirjoita asiallisesti ja mielipiteesi perustellen. Arvostamme sitä, että erilaisista syntyy keskustelu. Kun keskustelu alkaa junnata paikoillaan, toimitus päättää, milloin keskustelu lopetetaan.

Mielipiteitä julkaistaan paperilehdessä ja verkossa. Julkaisemme myös Keskipohjanmaan Facebookissa julkaistuja kommentteja.

Päätoimittaja