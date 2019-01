Kaustisen Elementtivalmisteen teollisuushallin palo saatu hallintaan – Katso video palopaikalta



Rakennuksen päätyä katonrajasta on jouduttu purkamaan.

Vaasan hätäkeskus sai torstai-aamuna kello 6.09 hälytyksen Kaustisen Rajatielle suuresta rakennuspalosta. Paikalle meni useita palo- ja pelastusyksikön viranomaisia. Kyseessä on Kaustisen Elementtivalmiste Oy:n suuri teollisuushalli. Työntekijä oli havainnut savua ja kipinöitä pintakäsittelyteollisuuden pulverimaalaamorakennuksen yläpohjassa. Savua tuli rakennuksen päädystä katonrajasta.

Päivystävän palomestarin Joonas Nuolioajan mukaan palo on saatu hallintaan ja nyt tehdään jälkisammutustöitä.

– Ilmeisesti palo on saanut alkunsa sähkölaiteviasta yläpohjassa olevasta alipaineimurista. Työntekijät olivat havainneet palon vajaat puoli tuntia töiden tulon jälkeen. Rakennuksessa ja sen välittömässä läheisyydessä on nestekaasusäiliöitä. Saimme kuitenkin nopeasti rajattua palon niin, ettei palo levinnyt niihin. Tehdas on poissa käytöstä todennäköisesti tämän päivän, Nuolioja kertoi.

Palopaikalla on yksiköitä viideltä eri paloasemalta.

Rajatie sijaitsee lähellä Kaustisen keskustaa. Tien varrella on useita halleja ja liikkeitä. Teollisuushalli sijaitsee Rajatien loppupäässä.