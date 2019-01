Sievissä useita talouksia ilman sähköä



Sievissä on tällä hetkellä 93 taloutta ilman sähköä Korpelan Voiman häiriökartan mukaan. Sähköjä on pois ainakin Vanhakirkon, Ruuttilan ja Jyringin alueilla. Asukkaat kertovat, että katkoa on kestänyt noin 7.30 alkaen.

//Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.//