Lukija kysyy, miksi Keskipohjanmaa kuvasi tulipalopaikalla Kaustisella torstaiaamuna



Lukija kysyy, miksi Keskipohjanmaa kuvasi videota tulipalopaikalla Kaustisella torstaiaamuna.

Keskipohjanmaa on julkaissut videoita nettijuttujen yhteydessä lähes kymmenen vuotta, mutta alussa julkaisutahti oli hitaampi. Toimitus on kehittänyt digitaalisia palveluita ja tekniikka on mahdollistanut nopeamman julkaisemisen erilaisissa uutistilanteissa.

– Kaikki suomalaiset uutismediat julkaisevat videoita. Niillä on merkittävä informaatioarvo ja ne kiinnostavat ihmisiä. Keskipohjanmaa tekee neutraaleita ja toteavia videoita, emme pyri mihinkään shokkiefekteihin, sanoo Keskipohjanmaan visuaalinen tuottaja, valokuvaaja Jukka Lehojärvi.

Video on monissa tilanteissa tehokkaampi tiedon välittäjä kuin kuva. Videot eivät Lehojärven mukaan poikkea lähestymistavaltaan muista kuvista.

Journalistien toiminta onnettomuuspaikoilla ja kuvien julkaiseminen perustuvat toimituksen ohjeisiin, journalistin ohjeisiin ja hyviin käytöstapoihin. Keskipohjanmaa noudattaa onnettomuuspaikalla aina viranomaisten ohjeita. Viranomaiset saattavat pyytää median apua selvittäessään onnettomuuksia tai antaessaan väestölle toimintaohjeita.

Tiina Ojutkangas

Päätoimittaja