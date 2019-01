Kiitos, olette mahtavia

Media-alalla on ollut vuosikausia monenlaista pöhinää. Ennen vanhaan rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja voi sanoa, että kaikki lukivat ja tilasivat sanomalehtiä.

Alle kymmenen vuotta sitten alettiin surra paperilehtien tulevaisuutta ja harmitella oikein lehtien etusivuilla, miten huonosti meillä menee. Oltiin varmoja, että netti nielee sanomalehdet ja "kukaan" ei halua lukea lehtiä.

Ennustukset eivät ole toteutuneet. Muutosvauhti myös media-alalla on ollut paljon nopeampaa kuin juuri kukaan uskoi, mutta kenties erilaista kuin arvioitiin.

Nimittäin. Ihmiset lukevat sanomalehtiä ja luottavat niihin. Suomalaiset myös tilaavat paperille painettuja sanomalehtiä edelleen, joskaan eivät yhtä paljon kuin ennen.

Paperinen lehti ei suinkaan ole kuollut. Sain kivan palautteen lukijalta: "Hienoa, että kehitätte myös paperilehteä."

Kyllä kehitämme. Haluamme palvella lukijoita kaikissa niissä kanavissa, joissa julkaisemme sisältöjä. Kun kirjoitan tätä kolumnia torstai-iltana, tehdään Keskipohjanmaan toimituksessa tätä lehteä, jota osa lukijoista lukee printtilehdestä, toiset näköislehdestä, digilehdestä ja jotkut mobiilisovelluksesta tai verkkopalvelusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaassa tehtiin tabloidiuudistus viime helmikuussa. Viime vuoden aikana on kehitetty digitaalisia sisältöjä, mikä tarkoittaa sitä, että toimitus on tehnyt uudenlaisia juttuja nettiin. Sen ideana on palvella lukijoita vaikka silloin, kun lehteä halutaan lukea matkoilla, mökillä tai vaikka silloin, kun haluaa vilkaista kotisohvalla päivän tuoreimmat paikalliset uutiset.

Koko ajan mietimme, mikä kiinnostaa lukijaa. Vaikeus on tietysti siinä, että yksi lukija on kiinnostunut jääkiekosta ja politiikasta, toinen barokkimusiikista ja koulutusaiheista. Tavoitteena on tehdä sellaista lehteä, joka tarjoaa tolkullista luettavaa mahdollisimman monelle.

Toimitus pyytää edelleen palautteita lehdestä. Julkaisemme palautteita mielipidesivulla. Tänään lehdessä vastattiin lukijan esittämään kysymykseen onnettomuuspaikalla videoimisesta. Lauantaina julkaistaan useita pieniä palautteita: kiitoksia, kysymyksiä ja kritiikkiä.

Kiitos hyvät lukijat, että olette aktiivisia. Se on meistä ihan mahtavaa.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja.