Kokkolan Hermeksen Ahlmarkille yhden ottelun pelikielto – polvitaklauksesta lisäpannaa



Jääkiekon Mestiksen kurinpitoryhmä on määrännyt Kokkolan Hermeksen Eddie Ahlmarkille yhden ottelun pelikiellon. Ahlmark sai polvitaklauksesta jäähyn KeuPaa vastaan 29.12.2018 käydyssä ottelussa Kokkolan jäähallissa. Kurinpitoryhmä lätkäisi vielä lisärangaistuksen.

Videoleikkeen perusteella tilanteessa KeuPan pelaaja syötön omalla puolustusalueellaan ja kääntyy hyökkäämään kohti keskialuetta. Välittömästi tämän jälkeen Hermeksen Eddie Ahlmark taklaa pelaajaa. Kontakti itsessään kohdistuu sinänsä taklattavissa olevaan pelaajaan eikä taklaajan vauhtia itsessään voida pitää tilanteessa liian kovana.

Juuri ennen kontaktia Keupan pelaaja tekee lievän suunnanmuutoksen. Vaikka Ahlmarkin tarkoitus on ollut suorittaa taklaus ylävartalollaan vastustajan ylävartaloon, osuu hän nimenomaan polvellaan vastustajan polveen/reiteen. Näin kyseessä on sääntökirjan 152 kohdan mukaan polvitaklaus ja siten rangaistava teko. Kurinpitoryhmä katsoo, että Ahlmarkilla olisi ollut mahdollisuus pelata tilanteessa siten, että polvikontakti olisi voitu välttää. Kurinpitoryhmä korostaa niin ikään, että pelaaja on lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan puhtaasti.

Kuripitoryhmä katsoo, että vastaavanlaisiin polvitaklauksiin sisältyy merkittävä loukkaantumisriski, jolloin niihin tulee suhtautua vakavasti. Kurinpitoryhmä pitää tekoa siinä määrin vaarallisena ja piittaamattomana, että tilanteesta tulee määrätä sääntökirjan 152:n kohdan mukaan ottelurangaistus.

Edellä mainitut seikat ja kauden 2018-19 seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olevan yhden ottelun lisärangaistuksen arvoinen.