Jäikö mätkyt maksamatta? – Maksamatta olevia jälkiveroja 110 miljoonaa euroa



Verovuoden 2017 jäännösveron ensimmäinen erä on maksamatta yhä 120 000 asiakkaalla. Maksamatta olevia mätkyjä on yhteensä 110 miljoonaa euroa. Jäännösvero on jaettu kahteen erään, jos sen määrä on 170 euroa tai enemmän. Toisen erän eräpäivä on 1.2.2019. Myöhässä olevalle jäännösverolle pitää maksaa viivästyskorkoa maksupäivään asti.

Jos 3.12.2018 erääntyneet jäännösverot eli mätkyt ovat yhä maksamatta, niistä tulee maksukehotus lähipäivinä. Yhteenveto verojen maksutilanteesta näkyy OmaVerossa (vero.fi/omavero) ja postitse se saapuu muutamaa päivää myöhemmin.

Henkilöasiakkaat voivat kirjautua OmaVeroon verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Verovelkatilanteesta riippuen asiakas voi saada 1-3 maksukehotusta ennen jäännösveron lähettämistä ulosottoon. Jos kansalaisella on maksuvaikeuksia, voi myös hakea maksujärjestelyä OmaVerossa.