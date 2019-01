Oulun poliisi: Kalajoen kuolonkolarin kuljettajaa epäillään myös törkeästä rattijuoppoudesta



Kalajoella lokakuussa sattuneen kolme nuoren miehen kuolemaan johtaneesta auto-onnettomuudesta on tullut lisätietoa. Oulun poliisin mukaan kuljettajaa epäillään muiden rikosnimikkeiden lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta. Oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että tieltä ulos suistunutta autoa kuljettaneen kalajokisen miehen veren alkoholipitoisuus on ollut 1,2 promillea. Myös kuljettaja itse kuoli onnettomuudessa.

Lokakuussa Kalajoen Ylivieskantiellä yöllä sattuneesta ulosajosta auto ajautui pientareelle, törmäsi peltoliittymärumpuun ja ajautui pitkän matkan ulos tieltä sekä päätyi ojaan katolleen. Kyydissä oli neljä kalajokista nuorta, joista kolme menetti henkensä.

Autossa oli turman sattuessa yhteensä neljä henkilöä. Toinen surmansa saaneista matkustajista on autoa kuljettaneen nuoren miehen veli. Onnettomuudessa kuolleet olivat syntyneet vuosina 2000 ja 2001. Ainostaan kuljettaja oli täysi-ikäinen. Hän oli vastikään saanut ajokortin. Toinen takapenkillä olleista ihmisistä selvisi onnettomuudesta hengissä, mutta hän loukkaantui vakavasti ulosajon yhteydessä.

Poliisin mukaan turma-auton kuljettaja ajoi rajua ylinopeutta. Poliisin mukaan auton nopeusmittari oli pysähtynyt 165 kilometriä tunnissa -lukemaan. Tieosuuden nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa. Lähellä ollut maanjäristysmittari oli rekisteröinyt onnettomuudesta aiheutuneen törmäyksen.

Kuljettajaa epäillään törkeän rattijuopumuksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeistä kuolemantuottamuksista sekä törkeästä vammantuottamuksesta.

