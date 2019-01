Kokkolan Keskuspuiston teille ei tahdo löytyä nimiä – Nyt kaivataan kaupunkilaisten apua



Maria Store

Suunnitteilla olevan Keskuspuiston sisäiset katuosat ovat vailla nimiä. Nimistötoimikunta järjesti katuyhteyksien nimeämisestä kuntalaiskyselyn otakantaa.fi-palvelussa, mutta vastauksia saatiin vähän, kertoo kaavoitusarkkitehti ja nimistötoimikunnan sihteeri Jenny Jungar.

– Nyt ollaankin aika haastavassa tilanteessa. On hyvin epätavallista, että nimien löytäminen on näin vaikeaa. Meillä on nimistötoimikunnassa paljon paikallishistorian asiantuntijoita ja nimiehdotuksia on yleensä keksitty paljon, sanoo museotoimenjohtaja ja nimistötoimikunnan puheenjohtaja Kristina Ahmas.

Katuja, puistoja ja muita alueita nimetessä, nimistötoimikunta pyrkii hakemaan ideoita paikallisesta sisällöstä, esimerkiksi historiasta.

Keskuspuiston alue on ongelmallinen, sillä historiasta ei löydy teemoja, joiden pohjalta nimiä voisi lähteä kehittämään.

– Alueella on ollut peltoa, laidunaluetta ja hakamaata. Se tiedetään, että alueella on ollut useita viinanpolttimoita, mutta se teema ei oikein käy yksiin alueen käyttötarkoituksen kanssa, toteaa Ahmas naurahtaen.

Paikasta on lähihistoriassa käytetty Trälhavet-nimeä, mutta siitäkin olisi vaikea ammentaa sopivaa teemaa. Trälhavet nimittäin kääntyy suomeksi Orjamereksi.

Nimistötoimikunta haluaa, että katujen nimet ankkuroituvat jotenkin niiden käyttöpaikkaan. Siksi ei voida ajatella, että teemoja haettaisiin esimerkiksi lähialueilta, vanhastakaupungista tai Vanhansatamanlahdesta.

– Ne ovat selkeästi omia alueitaan, sieltä ei voi ammentaa teemoja Keskuspuistoon, sanoo Ahmas.

Nyt nimistötoimikunta kääntyy jälleen kaupunkilaisten puoleen ja toivoo saavansa ehdotuksia teiden nimiksi.

– Alue on erittäin merkittävä. Haluamme saada mahdollisimman paljon ehdotuksia, sanoo Jungar.

Keskuspuistossa on kolme nimettävää katuosuutta. Pääväylä on katu, joka kulkee Pohjoiselta ohikulkutieltä Antti Chydeniuksen kadulle. Kaksi muuta katuosuutta kulkevat poikkisuuntaan pääväylään katsoen.

– Alueelle voi tulla myös pieniä aukioita, joten nimeämistarvetta saattaa olla enemmänkin, sanoo Ahmas.

Kuntalaiskyselyssä ehdotettiin sellaisia nimiä kuin Uskonkatu, Suntinsuora, Sporttisuora, Toivonkatu, Tapahtumatie ja Urheilupuiston lenkki.

Katuja ehdotettiin nimettävän myös tunnettujen kokkolalaisten urheilijoiden mukaan, kuten Olli Mäen, Mona-Lisa Pursiaisen, Heikki Sammallahden ja Jackson Hainesin mukaan.

– Emme kokeneet, että ehdotukset olisivat sisällöltään alueelle luontaisia. Pyrimme myös välttämään teiden nimeämistä henkilöiden mukaan. Sellaiset nimet kuin Uskonkatu, Toivonkatu tai Tapahtumatie ovat taas liian yleisiä, ne eivät ankkuroidu tähän paikkaan, sanoo Ahmas.

Ahmas ja Jungar sanovat, että urheiluteemasta voisi ammentaa nimiehdotuksia, mutta alueelle tuleviin rakennuksiin ne eivät saisi liittyä.

– Puistossa ei voi esimerkiksi olla Tennishallintietä, koska rakennukset eivät ole ikuisia ja niiden käyttötarkoitus voi muuttua, selvittää Jungar.

Toiveena on, että teille saataisiin nimet jo alkuvuoden aikana, jotta nimet saataisiin mukaan puiston pohjoisosasta valmistuvaan kaavaehdotukseen.

Nimiehdotuksia voi lähettää Kokkola-lehden toimitukseen osoitteeseen toimitus@kokkolalehti.fi. Voit myös tuoda nimiehdotuksesi Kokkola-lehden toimitukseen Mediakulmaan tai lähettää ne postitse osoitteeseen Kokkola-lehti, Rantakatu 10, 67100 Kokkola.

Koostamme ehdotuksista lehtijutun 16. tammikuuta ilmestyvään lehteen.