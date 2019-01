Teollisuuskiinteistö vaihtoi omistajaa Pietarsaaressa – Alfen Elkamo jatkaa samoissa tiloissa



Uusikaarlepyyläinen NKL Partners on ostanut pietarsaarelaisen Jouko Pihlajamaan perheyhtiö Realmat Oy:ltä kiinteistön, jossa toimii sähkönjakelu- ja valvontalaitteita valmistava Alfen Elkamo Oy.

Alfen Elkamo jatkaa tiloissa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Jouko Pihlajamaa myi viime kesänä koko omistuksensa Elkamosta Alfenille.

– Tämä oli luonnollinen jatke liiketoiminnan myynnille. Halusin päästä tästä napanuorasta eroon, varsinkin kun minulla ei ole organisaatiota kiinteistöbisneksen pyörittämiseen, Jouko Pihlajamaa kertoo.

NKL Partnersin toimitusjohtajalle Cay Kronqvistille ostos oli kaikin puolin sopiva.

– Kiinteistö on hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu, ja siinä on hyvä vuokralainen suhteellisen pitkällä sopimuksella. Pietarsaaren seutu on kotikenttäämme, ja satsaamme oman alueen kiinteistöihin, Kronqvist sanoo.

NKL Partners omistaa useita kiinteistöjä alueella. Suurimpia ovat Pietarsaaressa keskustan City Forum, Alholmassa Kvarken Marinin toimitilat ja entinen Granlundin pesula Comforta. Uudessakaarlepyyssä yrityksen omistuksessa ovat muun muassa entisen taidekoulun tilat sekä liike-, toimisto- ja asuntokiinteistöjä.