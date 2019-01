Centria sai kasaan 382 000 euroa vastinrahakelpoisia lahjoituksia - Valtion vastinrahat jaetaan tammikuun lopulla



Centria-ammattikorkeakoulu sai kasaan vuoden loppuun mennessä 382 000 euroa lahjoitusvaroja, jotka ovat käypiä valtion vastinrahajaossa. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja 24 miljoonan euron vastinrahoituksella, joka jaetaan kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan.

– Olen varsin tyytyväinen tässä tilanteessa lahjoitusmääriin. Otimme oikein hyvän loppukirin joulukuussa, jolloin saimme hyvin lahjoituksia. Tilanne on ollut haastava, kun pääsimme hieman myöhään liikkeelle. Varainhankinta on ollut pääasiassa minun vastuullani, Centrian rehtori Kari Ristimäki toteaa.

Centrian Kokkolan suurremontti on loppusuoralla ja uudet tilat vihitään virallisesti käyttöön maaliskuussa. Viimeisenä edessä on kaluston siirtäminen uusimpiin tiloihin.

– Tässä on ollut hyvin kiireinen rupeama ammattikorkeakoulun remontin kanssa Kokkolassa. Työntäytteistä on syksy ollut, mutta sen takiahan tässä rehtorina ollaan, että töitä tehdään Centrian eteen, joululomalta tavoitettu Ristimäki naurahtaa.

Ammattikorkeakouluille lahjoitusvaroja on kerätty tässä mittakaavassa ja valtion vastinrahoja varten ensimmäistä kertaa.

– Kyllä tämä on antanut oppia tulevaan ja varmasti tästä on helpompi jatkaa jatkossa varainhankintaa. Jatkuvasti otamme vastaan edelleenkin lahjoituksia, vaikka ne eivät enää vaikuta valtion vastinrahan määrään. Centrian rahankeräyslupa on kuitenkin voimassa vuoden 2019 loppuun saakka, Ristimäki muistuttaa.

Suurimpia lahjoittajia vuodenvaihteeseen loppuneen kampanjan aikana olivat Lähitapiola (60 000 euroa), Kokkolan Energia (50 000 euroa), Riitta ja Jorma Takasen säätiö (50 000 euroa) ja KIP Infra (30 000 euroa).

– Ihannetapauksessa keräystuotto ja vastinraha muodostavat siemenrahaston, jonka tuotoilla rahoitetaan Centrian opetus- ja tutkimustyötä, Ristimäki valottaa.

Centrian hallinto- ja talouspäällikkö Piia Lindellin mukaan pääosa lahjoittajista oli yrityksiä. Vastinrahat julkistetaan tammikuun loppupuolella.

– Valtion vastinrahan määrää Centrialle on mahdoton arvioida ennen kuin tiedämme muiden ammattikorkeakoulujen tulokset, Lindell kertoo.

Seuraavaksi opetus- ja kulttuuriministeriössä tarkistetaan, että kaikki lahjoitukset täyttävät varainkeruulle asetetut ehdot, joista on päätetty talouspoliittisessa ministeriövaliokunnassa.

Ammattikorkeakoulujen vastinrahakeräyksen oli määrä päättyä alun perin syyskuussa, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö päätti jatkaa sitä vuoden loppuun. Osasyynä jatkopäätökseen oli rahankeräyslupien pitkät käsittelyajat.