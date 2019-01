Pääkirjoitus: Kohti kallista sähkövuotta



Sähkölaskut nappaavat monissa kotitalouksissa ison osan kuukausittaisista menoista. Asuimme sitten pienessä kerrostaloyksiössä tai suuressa omakotitalossa, tarvitsemme sähköä normaaliin elämiseen.

Asiantuntijat povaavat, että alkanut vuosi ei ole sähkön markkinahinnoittelultaan ainakaan kulunutta huokeampi (Keskipohjanmaa 5.1.). Kuiva kesä näkyi sähkön markkinahinnoissa loppukesällä ja kuivuuden heijastusvaikutukset näkyvät hinnoittelussa vielä pitkään.

Vaikka kuluttajille kerrotaan ahkerasti, ja osa kuluttajista on jo innostunutkin, markkinahintaan perustuvasta laskutuksesta, silti käytännössä konkreettisimmin sähkölaskua ainakin vielä nykyisin saa pienemmäksi kulutustottumuksien muutoksilla. Vaikka oma sähkösopimus olisi sidottu markkinahintaan ja kuinka yrittäisi käyttää paljon sähkölaitteita aamuyön tunteina, jolloin sähkön tuntihinta on yleensä pienemmillään, käytännössä kovin merkittäviin säästöihin esimerkiksi kuukausitasolla ei päästä. On hyvä muistaa, että siirtohinnat pysyvät vakiona, vaikka kuinka käyttäisi energiaa vuorokauden halpoina tunteina. Monien energiasiirtoyhtiöiden alueilla – Keski-Pohjanmaallakin – siirtohinnat voivat olla suurempia kuin itse kuluttamisen hinnat.

Tässä markkinasähkön huumassakin vanhat tutut energiansäätövinkit huonetilan alhaisesta lämpötiloista, lämpimän veden säästämisestä sekä muun muassa energiatehokkaiden sähkölaitteiden käytöstä ovat edelleen tärkeintä muistaa. Jos vain on mahdollista lämmittää asuntoja kotimaisilla koivuhaloilla pakkaskautena, sähkölasku vähenee selvästi enemmän kuin pyykinpesukoneen ajastaminen aamuyön tunneiksi.

Toki on hyvä muistaa sekin, että markkinasähkön hinnat vaihtelevat tulevaisuudessa varmasti nykyistä enemmän. Mitä enemmän tuuli- ja aurinkosähköä on markkinoilla, sitä selvemmin sähkön hinnat vaihtelevat ja vuosi vuodelta markkinasähkön rooli muuttuu suuremmaksi ja suuremmaksi.

Hannu Lehto