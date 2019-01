Onneksi tekniikka toimii taas – Minulla ei ole tippaakaan ikävä 3D-grafiikan alkuaikoja ja digisovittimia

Minulla on ollut asennevamma, joka liittyy uuteen teknologiaan. Palaan myöhemmin siihen, miksi ajatteluni on muuttumassa. Ensin kerron syyn sille, miksi olin pitkään nuivistelija.

Korvalappustereot, VHS-nauhuri ja Commodore 64. Ne kaikki tekivät kasarista kasarin. Muistan, kuinka kasetin puolta pystyi vaihtamaan nappia painamalla. Helppoa ja toimivaa.

CD-aikakaudelle siirtyminen sujui hyvin, suriseva modeemi avasi uusia ikkunoita pieneen huoneeseen.

Sitten kaikki tuntui kangistuvan. Niin sanottu videopelien viides sukupolvi toi näppärien tasohyppelyiden tilalle kylmän ja kankean 3D-grafiikan. Se toimi yhtä huonosti kuin digitelevisioon siirtyminen. Kaikki pimeni, jos hyllyssä ei ollut digisovitinta. Minulla pimennys kesti vuosia. DVD-levytkinpätkivät.

Professori Pekka Abrahamsson puhui Kokkolassa tulevaisuudesta ja vertasi tämän päivän tekoälyä kärryjä vetävään hevoseen. Robottikoira on kaukana ihmisen parhaasta ystävästä.

Aibo-koira toimii yhtä huonosti kuin 3D-pelit ja digitelevisio aikanaan.

Se selittyy teknologisen kehityksen luonteella, joka on siirtymistä pisteeltä toiselle. Alku on kivinen, mutta eteenpäin on mentävä.Juuri nyt kulku tuntuu mukavalta. Todistan sen parillakokemuksellani.

Hankin kotiimme viimein television, jonka kaveriksi tarvitsin antennin. Katolle asennettavan risukasan tai kaatuilevan teleskooppivavan sijaan signaalit vastaanottaakin suklaalevyn kokoinen siisti musta laatta. Se on yhtä nerokas kuin nykytelevision toimintalogiikka suoratoistopalveluineen ja nettiselaimineen.

Älytelevision takia tarvitsin myös uuden nettiyhteyden. Oli vapauttavaa huomata mokkuloiden kehittyneen niin pitkälle, että verkossa voi keskittyä muuhunkin kuin yhteyden säätämiseen.

Joulun tuomiset jatkoivat teknologian voittokulkua. Super Nintendon retroversio on kekseliäästi pakattu lelu, joka kestää käyttöä Brion leikkijunan lailla ja maksaa vähemmän kuin Fortnite PC:lle. Sitäkin hauskempi ilmestys oli Loopin Louie, pattereilla toimiva seurapeli, jossa lentokonemiestä ohjataan vastustajan kanojen kimppuun.

Niin hullua ideaa ei tekoäly vielä keksisi.

Nyt, kun olemme saamassa sisällön ainaisen säätämisen tilalle, olisi seuraavanliikun aika: kuinka päivittää laitetta heittämättä vanhoja kuoria roskiin?

Tekoäly meitä tässä teknologisessa harppauksessa auttakoon.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.