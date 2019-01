Erkki Hannin sunnuntaipakina: Mopetin sarvessa mallasta



Pelin nimi oli sata (100) pulloa kolmosta. Suunnitelma selkeä, kristallinkirkas. Se pantaisiin täytäntöön välittömästi, kun sana – eduskunnan päätös oluen päästämisestä valloilleen – laillistuisi lihaksi, tai pikemminkin kaljaksi vuoden yksysikuusysi alussa.

Ja pantiin kans.

Siipon Veikon pitkä Ford sai keikata meidät, syrjäkylän sällit, kirkonkylän baariin/uuteen aikaan. Tulevan onnen aavistus, eräänlainen esikänni, nosti tunnelman kattoon jo menomatkalla. Oikeastaan se oli koko olviretken huippuhetki. Kun ylistetty oluen ensi puraisu tasoittui parin, kolmen putelin jälkeen, oli yhteinen havainto, että taitaa humalan hankkiminen tällä nesteellä olla ennakoitua työläämpi savotta.

Mutta periksi ei annettu. Vahvaa sivustatukea sadan pullon kuivaamiseen antoi pari porukkaan lyöttäytynyttä paikallista maltaan haukkaa. Kun on olutta, on ystäviä. Heistä yksi laittoi kotimatkan aluksi retkeläisille tossuun vipinää heittämällä kuppilasta matkasauvaksi evakuoimansa pullon (tyhjänä) kuin käsikranaatin poliisiputkan seinään.

Keskivahvan vapautus oli vahva muutos. Varsinainen virkavallankumous. Kuinka oli mahdollista, että huteran viinapään nimissä holhotun kansan uskottiin nyt kestävän kaljatuopposen? Ja jopa ilman ruokailua, minimissään silli- tai muna-anjovisvoikkaria? Ja että tavallinen perusjuntti voi käpytellä kuppilaan tosta vaan. Ilman olutravattia ja/tai portsarilta liisattua pikkutakkia.

Tuosta pakkosyöttämisestä kiersi aikanaan tarinoita. Fiksut ravintoloitsijat kierrättivät tilattuja, mutta syömättä jääneitä ”kaljaleipiä” kyökin kautta seuraaville asiakkaille. Kierrätystä epäilleet nelosen nauttijat pistelivät leipiin tulitikunpätkiä. Jonkun kerrotaan saaneen tikkuleivän ja pistäneen sen kiertämään…

Päätös oluen antamisesta kansan käsiin edusti arjen demokratiaa. Syrjäseudut pääsivät osille ”onnesta”, joka aiemmin oli ollut herrojen ja kaupunkilaisten etuoikeus. Enää ei sodissa särkyneiden miesten tarvinnut kopistella rapakaljan sekaan tippoja tai Hotaa. Tässä suhteessa kevättulvan lailla provinsseihin kuohunut kolmonen oli jopa ihmisoikeuskysymys. Tavallaan.

Keskiolut synnytti oloissamme aivan uuden kuppilakulttuurin. Panimot panivat parastaan, mutta silti ei juomaa alkuaikoina aina riittänyt kaikille janoisille. Kotikylän kahvilan palvelualtis yrittäjä oli muutaman kerran murheissaan, kun olut oli päässyt tilapäisesti loppumaan. Hän katseli kaihoten ikkunasta tien suuntaan ja joutui asiakkaalle toteamaan: - Ko ei oo kolomosautua vielä näkynny.

Samoille haminoille osuneet kolmoskaljan ja väri-tv:n tulo muokkasivat maata ja etenkin maaseutua uuteen malliin. Mainiota tuon ajan kuvaa maalailee Jaakko Tepon Pamela: Nii on viimeinki tullu taas perjantai-ilta/ On mopetin sarvessa mallasta/ Römppäisen Veikko sano: ”Kuuleppa Hilta/ Mänen Ryynäseen kahtomaan Tallasta”/ Ryynäsen Topilla on väriteevee uus/ Eipä uskoisi sitäkään nahjusta/ Mut Ryynäsen Topiha o kuuluisuus/ Se on suanunna sen jostaki lahjusta.

Kolmonen on kestänyt kuin Kollaa jo puoli vuosisataa. Eikä edes aavistuksen prosentikkaampi isoveli, joka kivuliaan ja kansaa hauskuuttaneen, ikuiselta vaikuttaneen väännön jälkeen tupsahti taannoin maitokauppaan, ole kyennyt keskaria horjuttamaan.

Hyvä, etten sanoisi erinomainen tuote kohtuudella nautittuna. Parhaimmillaan aamutuimaan kellarin viileänä edellisiltana juomalla hankitun janon sammuttajana.

Kohtuus on suhteellista. Lääkäri oli udellut viran puolesta jahtikaverilta oluen käytöstä. Miehen oli ajanut tohtorin kynsiin kihti, vanhempien herrojen yleinen vaiva. Vaivattu oli joutunut tunnustamaan rehellisesti, että onhan tuota tullut maisteltua. Edellisen kerran 30 vuotta sitten puoli pulloa, mistä arviolta noin kaksi kolmannesta oli tullut saman tien ulos…

Kirjoittaja on Kalajoen Himangalla, pottumaan keskellä kortteeraava muinainen journalisti ja nykyinen ruotivaari, joka ei näköjään ymmärrä lopettaa.