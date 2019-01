Next

Pietarsaaren seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana päättyvällä vaalikaudella toiminut Rainer Karvonen suhtautuu erittäin myönteisesti Kokkolan seurakuntayhtymän tuoreeseen päätökseen krematorion perustamisesta kaupunkiin.

– Minusta se on oikein hyvä asia. Vainajien tuhkaaminen on meillä vielä kovin vähäistä, mutta se yleistyy pikku hiljaa, sen kyllä huomaa, Karvonen sanoo.

Kokkolan seurakuntayhtymän valtuusto hyväksyi yksimielisesti joulun alla suunnitelman, jossa krematorio rakennetaan Soitelta vuokrattaviin tiloihin, keskussairaalan lämpökeskuksen yhteyteen.

Kokkolassa krematoriohanke on ollut vireillä yli 20 vuotta. Asiaa selvitettiin aluksi myös Pietarsaaren kanssa yhteistyössä.

Edellisen kerran krematoriohanke kaatui Kokkolassa vuonna 2011 kirkkovaltuuston äänestyksessä. Tuolloin sijoituspaikaksi oli kaavailtu Marian kappelia.

Pietarsaaressa aiheesta, saati oman krematorion perustamisesta ei ole keskusteltu enää vuosiin. Pietarsaaren vielä toistaiseksi harvat vainajien tuhkaukset tapahtuvat Vaasassa tai Seinäjoella.

Rainer Karvonen pitää lyhentyvää välimatkaa lähimpään krematorioon asiana, jonka ansiosta tuhkaaminen voi yleistyä Pietarsaaressa.

– Tarvetta meillä siihen on. Yksi syy on se, että monilla vainajilla ei ole omaisia kaupungissa, kun lapset ovat muuttaneet muualle. Perinteisten hautojen hoitaminen on näin hankalampaa.

– Yleisin tapa muistaa tuhkattua vainajaa on pienen muistolaatan laittaminen. Sellainen ei vaadi kaukana asuvilta omaisilta kovin erityisiä toimenpiteitä.

Karvosen mukaan lähempänä sijaitseva krematorio voi myös muuttaa ihmisten ajatuksia vainajien tuhkaamisesta myönteisempään suuntaan.

Toisekseen hautauskelpoinen maa alkaa olla rajallista Pietarsaaressa. Parhaillaan käsittelyssä on asemakaavamuutos, jolla kaupungin hautausmaata voidaan laajentaa. Kaava on hyväksytty Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa, mutta sillä ei vielä ole lainvoimaa valituksen takia.

Hautausmaata olisi päästävä laajentamaan parin vuoden kuluessa.

– Mikäli tuhkaaminen yleistyisi, tuo maa riittäisi ainakin 50 vuodeksi. Sen jälkeen laajentaminen joudutaan tekemään jonnekin muualle. Nykyinen hautausmaa on hyvällä paikalla keskellä kaupunkia ja lähellä kappelia ja seurakuntakeskusta. Pitemmät matkat ovat aina hankalampia, Rainer Karvonen toteaa.

Kaikista Pietarsaaressa suoritettavista hautauksista tuhkahautauksia on ainoastaan noin 10 prosenttia, kun koko maassa niiden osuus on yli 50 prosenttia. Mitä suurempi kaupunki, sen yleisempää tuhkahautaus on.

– Tässä emme oikein seuraa muita seurakuntia. Syyt voivat olla uskonnollisia tai nojata perinteisiin, Pietarsaaren seurakuntayhtymän hautatoimen päällikkö Marianne Bränn sanoo.

Hautausmaan edellinen laajennus otettiin käyttöön vuonna 2010. Jo nyt se on täyttynyt niin, että vapaita arkkuhautapaikkoja on jäljellä enää noin 250.

Yhden arkkuhaudan paikalle mahtuisi Brännin mukaan 6–8 uurnaa. Tilankäytön suhdeluvuista kertoo jotain sekin, että toukokuussa käyttöön vihittävään uurnalehtoon Johanneksen kappelin kellotapulin juuressa mahtuu 1 000 uurnaa. Alue on vain muutamia kymmeniä metrejä kanttiinsa.

Pietarsaarelainen hautausurakoitsija Henry Marjamäki toivoo Kokkolan krematorion toteutuvan. Pentti Höri

Hautauskulttuuri muuttuu maailman mukana

Pietarsaarelainen hautausurakoitsija Henry Marjamäki pitäisi erittäin myönteisenä, mikäli Kokkolan krematoriosuunnitelma toteutuisi.

– Onhan se tosin ennenkin ollut tapetilla ja lähellä toteutua. Ehkä tässä muutama vuosi vielä menee, Marjamäki arvioi.

Sikäli, kun pietarsaarelaisvainajien tuhkaus yleistyisi lyhyemmän välimatkan vuoksi, tietäisi se myös vaivojen ja kustannusten säästöä hautausalalle.

– Tänäänhän me noudamme useimmiten itse myös uurnat krematorioista, joista lähin on Vaasassa. Rahassakin syntyisi arviolta parin sadan euron verran säästöä, jos krematorio olisi lähempänä.

Henry Marjamäen mukaan kuolinpesille hautauksesta syntyvät kustannukset ovat osapuilleen samat, oli kyse sitten arkku- tai tuhkahautauksesta.

– Monesti tuhkausta varten valitaan hieman pelkistetympi arkku.

Pitkän linjan hautausurakoitsija näkee muutoksen tapahtuvan hautauskulttuurissa.

– Tuhkaukset kyllä lisääntyvät. Yksi syy voi olla halu päästä sukuhautaan, johon ei enää perinteistä arkkua mahdu. Joillakin tuhkaus on ollut jo elämän aikana omana toiveena.

Perinteiset perheyhteisöt myös hajoavat ja levittyvät ympäri maailmaa. Marjamäen arvion mukaan viimeistään poismenevien vanhempien lastenlapset eivät välttämättä enää ole jatkossa tuomassa kukkia ja kynttilöitä isovanhempien haudoille juhlapyhinä.

Tuhkan sijoittaminen muistolehtoon ja pienen laatan asentaminen eivät vaadi kovin suurta haudanhoitoa jatkossa.

– Ihmisen mieli on muuttunut paljon lyhyessä ajassa. Se ei ole enää sitä samaa, mitä oli 50 vuotta sitten. Toisaalta hautauskulttuurista olisi tärkeää säilyttää jotain. Siinä omaiset tekevät tiettyä surutyötä.