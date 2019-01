Lauantai-aamuna Kokkolan edustalla Friisin saarella eli Isokarilla käy kuhina. Jäällä istuskelee muutama pilkkimies, läheisellä jäätiköllä upotetaan joulukuusia kaloille kututuroiksi ja Friisin saaren nokalla on joukko lintubongareita kiikareineen ja kaukoputkineen.

Nopeasti selviää, että alueelle on rantautunut kaukainen vieras, isolokki.

– Jäällä ruokaileva Isolokki näyttäisi olevan toisen kalenterivuoden lintuiältään. Vaikka kyseessä on arktinen lintu ei se ole mitenkään mahdottoman erikoista, että se tulee tälle alueelle talvehtimaan. Se tulee tänne "etelään" talveksi, kertoo Johan Hassel Keski-Pohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä.

Isolokki on hiukan isompi ja vankkarakenteisempi kuin harmaalokki. Aikuisen höyhenpuku on pääosin valkoinen, sen siivet ovat päältä vaaleanharmaat, nokka on keltainen ja siinä on punainen kärkitäplä.

Nuori lintu on vaaleanruskean kirjava ja sen nokka punertava, mustakärkinen. Isolokki pesii arktisilla alueilla sekä Aasiassa, Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Euroopassa se pesii Islannissa, Huippuvuorilla muilla arktisilla saarilla. Suomessa lajia tavataan merialueilla säännöllisesti lähinnä talvisin.

– Miltei tasan vuosi sitten bongasin ensimmäistä kertaa meidän alueellamme isolokin. Nykyään kun opiskelen Oulussa en ennätä bongailemaan enää kuin viikonloppuisin, kertoo puolestaan kiikarinsa takaa Nea Pitkäkangas.

Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen porukasta paikalla oli muun muassa Nea ja Kai Pitkäkangas, Johan Hassel sekä Mika Kumpulainen. Yhdistyksellä on meneillään perinteinen tammikuun kisa ja nyt bongattu isolokki on hyvä pisteiden saalistaja.