Lukijan mielipide: Vastaus Väntäsen mielipidekirjoitukseen



Vastaus Veikko Väntäsen mielipidekirjoitukseen Lestijoki-lehdessä (12.12.201). Hänen pitkässä luettelossaan rauhanrakentajista, unohtuu, etteivät he pystyneet estämään yhtään sotaa tai aseellista selkkausta. Niistä päättävät aivan toiset miehet.

Suomeen on hyökätty satojen vuosien kuluessa vain yhdestä ilmansuunnasta ... idästä. Nytkin se (Venäjä) käy sotaa kahden itsenäisen valtion alueella (Ukraina,Syyria).

Sen "näennäisdemokratia" ei suvaitse oppositiota vaan sen toiminta tehdään mahdottomaksi ja vaaleihin osallistuminen estetään erilaisilla poliittisilla "oikeudenkäynneillä" ja vaarallisimmat oppositioedustajat ammutaan kadulle tai kotiovelle ja tappaminen ulottuu myös ulkomaille. Kansainvälisiä sopimuksia se rikkoo räikeästi miehittämällä naapureiden alueita.

Väntänen toteuttaa idässä saamiaan oppejaan, että naapurimaiden yhteiskuntajärjestystä ja maanpuolustustahtoa pitää pyrkiä horjuttamaan kaikin keinoin. Erilaisia "rauhanoppositioita"

masinoitiin ja rahoitettiin idän suunnasta jo kymmeniä vuosia sitten ja ne saivat joitakin kannattajia meilläkin, kunnes Unkarin ja Tsekkoslovakian tapahtumien jälkeen "sumuverho" taisi hälvetä.

Kun itsenäisyyspäivänä käy sankarhaudoilla, muistaa minkälaisesta naapurista on kyse. Vaikka maanpuolustustahto on vähän laskenut on se vieläkin EU:n korkein ja se on hyvä.

Meidän nuoriso on paljon lukenut ja tuntee varmaan myös maamme historian. Luotetaan siihen.

Järvenpää