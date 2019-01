Lukijan mielipide: Suomen opetus kestää vertailun



Suomen koulutusjärjestelmää on jo kauan sanottu yhdeksi maailman parhaista. Nyt kun olen päässyt vertailemaan maamme yliopisto-opetusta Englannin koulutusjärjestelmään, voin sanoa, että ainakin Suomi voittaa Englannin tavat.

Olen tällä hetkellä Erasmus-vaihdossa Aston-yliopistossa Birminghamissa opiskelemassa englantia. Vaihtoni aikana olen huomannut paljon eroja koulujärjestelmien välillä. Yksi ero on, että Astonissa luotetaan paljon oppilaiden kykyyn ja halukkuuteen tutustua kurssin lisämateriaaliin. Jokaiselle kurssilleni oli tarjolla kymmeniä eri kirjoja, joista etsiä lisämateriaalia. Opiskelupaikassani Tampereen yliopistossa opetus koostuu pääasiassa opettajien luennoista. Harvoin jouduin tutkimaan lisämateriaaleja, toisin kuin Astonissa, jossa kursseilla ei yksinkertaisesti pärjännyt ilman itseopiskelua.

Toinen erittäin suuri ero liittyy arvosanoihin. Suomessa kieliopintojen alalla kurssisuoritus arvioidaan asteikoilla 1-5, jossa 1 on huonoin hyväksytty arvosana ja 5 on paras. Suomessa myös käytetään koko asteikkoa. Englannissa tilanne on toinen. Heti yliopistoon saavuttuani sain varoituksen opettajaltani: Englannissa töitä arvioidaan erittäin kriittisesti, ja on hyvin harvinaista saada korkeaa arvosanaa. Asteikko toimii siten, että 100 prosenttia on paras mahdollinen, ja noin 40 prosenttia on alarajana hyväksytylle arvosanalle. Tästä huolimatta on harvinaista saada yli 75 prosentin arvosana työstään. Erään opettajani mukaan 80 prosentin arvosana tarkoittaisi sitä, että työ on niin hyvä, että sen voisi julkaista tiedelehdessä.

Tämä on epäkannustava järjestelmä, ja opettajat ovat samaa mieltä. Kysyin heiltä miksi asteikko yltää sataan, jos sitä ei käytetä. Kukaan ei ole osannut tähän vastata. Se, että oppilaille jatkuvasti annetaan keskiverto-arvosanoja lannistaa yksilöiden työskentelyä, ja luo heille huonon kuvan suorituksestaan. Mahdollinen ongelma on, että miten Englannissa saadut arvosanat käännetään Suomen opintorekisteriin. On mahdollista, että Englannin kriittinen suhtautuminen arvosanoihin vaikuttaa negatiivisesti vaihto-oppilaiden keskiarvoihin. Suomessa oppilaiden työsuorituksia kannustetaan arvosanoilla, Englannissa taas odotetaan täydellisyyttä.

Näiden esimerkkien lisäksi on monia pieniä eroja. Aston painottaa paljon ryhmätyöhön ja omalla ajalla opiskeluun. Opinnot myös tapahtuvat tiheämpään tahtiin: lukukausi kestää 10-12 viikkoa. Tampereella kieliopinnot keskittyvät opiskelijan omaan suoritukseen. Suomessa myös lukukausi on hieman pitempi. Molemmilla aikatauluilla on etunsa, mutta mielestäni viimeisten viikkojen shokki oli pahempi Englannissa, jossa lopputehtäviä annettiin kerralla paljon.

Kyse on tietenkin myös omasta mausta ja tottumuksesta, mutta mielestäni Suomen yliopisto-opetus on sekä tehokkaampaa että vähemmän stressaavaa. Sen lisäksi oppilaita kannustetaan enemmän opettajan henkilökohtaisen palautteen ja arvosanojen kautta.

Kokkolasta kotoisin oleva opiskelija

Tampere