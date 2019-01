Kokkolan satama on jo Suomen suurimpia – Satama on kehittynyt reilussa kymmenessä vuodessa huimasti



Satamajohtaja Torbjörn Wittingillä on syytä hymyyn: Kokkolan satama on kirinyt jo Suomen kolmanneksi suurimmaksi satamaksi.

Liikennevirasto kirjasi jo loppuvuodesta sivuilleen uutisen: ”Suomen tärkeimmät vientisatamat ovat HaminaKotka (metsäteollisuus, kemikaalit ja transito), Kilpilahti (öljysatama) ja Kokkola (malmit ja rikasteet).” Niinpä satamajohtaja Torbjörn Wittingillä on syytä hymyyn, kun uusi vuosi 2019 käynnistyy.

– Viime vuosi oli ihan hyvä myös. Nyt kolme vuotta liikenne on ollut 7-8 miljoonan tonnin välillä, mikä tarkoittaa sitä, että olemme Suomen kolmanneksi suurin satama, sanoo Witting.

Kehitys on ollut nopea. Vielä 2000-luvun alussa Kokkola sijoittui satamien joukossa sijoille 10-12.

– Silloin oltiin kokoluokaltamme noin kolmen miljoonan tonnin satama. Siitä on lähtenyt käyntiin hyvä kehitys, jota on pohjustettu monen vuoden aikana, kertoo Witting.

Menestys ei tule ilmaiseksi eikä itsestään.

– On rakennettu infraa, tehty pohjaa nykyiselle, jatkettu uudistamista sitä mukaa kun on tullut lisää tonneja.

Transito-liikenteessä Kokkola on ollut edelläkävijä. Kohta valmistuvat tilastot kertovat lisää.

– Katsotaan, ollaanko nyt ykkösenä siinä.

Suomessa kehitetään satamia nyt toden teolla ja demokraattisesti, joten Kokkolan asema ei ole itsestäänselvyys.

– Onhan siinä haasteita, kun myös naapurisatamia kehitetään. Samalla luodaan kilpailua, jolloin meidän asiakkailla on vaihtoehtoja ja valinnanvaraa, kertoo Witting.

Venäjän transitoliikenne on vakiintunut, mutta uhkaako sitä jokin? Kansainvälinen tilanne, pakotteet tai jokin muu?

– Näitä uhkakuvia on nähtävissä valtakunnan uutisissa ja ne ovat meilläkin todellisia. Mutta, viidentoista vuoden perspektiivillä täytyy sanoa, että Venäjä on ollut meidän stabiilein ja varmin asiakas koko tämän ajan. Siinä mielessä meillä on vain hyvää sanottavaa, toteaa Witting.