Senioriyhteisö - voisiko se toimia asumisen perustana

Asunto-osakeyhtiö Loppukirin kattoterassilla Helsingin Arabianrannassa näkyy kuu, vaikka on vasta joulukuinen iltapäivä.

Senioriyhteisön asukkaat Liisa Niekka, Sirkka Minkkinen ja Irma Peiponen esittelevät terassilta avautuvaa näkymää, joka on liki kolmentoista vuoden aikana jo ehtinyt muuttua lähistölle nousseiden talojen ansiosta.

Loppukiri nousi Helsingin kaupungin myöntämälle Hitas-tontille vuonna 2006, jollon se oli asuinkorttelinsa ensimmäinen asuinrakennus. 58 asunnon kerrostalo näyttää tavalliselta asuinrakennukselta, mutta sitä se ei suinkaan ole. Liki 70 asukkaan senioriyhteisö on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

– Idea senioriyhteisöstä lähti liikkeelle muutaman ihmisen tapaamisesta, jossa pohdittiin, että Suomeen tarvittaisiin vanhoille ihmisille uudenlaisia asumisratkaisuja, Sirkka Minkkinen kertoo.

Erilaisten vaiheiden jälkeen päädyttiin perustamaan yhdistys Aktiiviset seniorit ry ja rakentamaan talo normaalina asunto-osakeyhtiönä.

– Muitakin vaihtoehtoja pohdittiin, mutta lopulta päädyttiin asunto-osakeyhtiömalliin. Esimerkiksi asumisoikeusasunnot olisivat olleet lähes yhtä kalliita eikä meillä asukkailla olisi ollut niihin hallintaoikeutta, Minkkinen kertoo.

Jokainen Loppukirin asukas asuu omistamassaan huoneistossa, tavallisessa kerrostaloasunnossa, mutta lisäksi talossa on paljon yhteiskäytössä olevia tiloja: ruokasali ja keittiö, kirjastohuone, vierashuone, takkahuone, pesula ja saunaosasto kuntohuoneineen.

Loppukirissä on myös alaikäraja: jokaisessa asunnossa vähintään yhden asukkaan on oltava 48-vuotias. Käytännössä valtaosa asukkaista ovat kuitenkin eläkeikään ehtineitä tai aivan sen kynnyksellä. Asukkaiden keski-ikä on yli 70 vuotta, ja tällä hetkellä heistä valtaosa on yksin asuvia naisia.

Jokainen loppukiriläinen kuuluu yhteen kuudesta työryhmästä, joka vastaa kuuden viikon välein yhteisten tilojen siivouksesta ja yhteisen lounaan valmistamisesta. Kerran kuukaudessa pidetään yhteisökokous, jossa päätetään yhteisistä asioista.

Yhteisön jäsenet eivät ole sitoutuneet toisten asukkaiden hoitamiseen, mutta esimerkiksi kauppa-asioissa naapuriapua annetaan. Muutama asukkaista on kunnallisen kotihoidon piirissä.

Yhteisöllisyys ei suinkaan tarkoita vain työntekoa. Erilaisia harrasteryhmiä ja muuta yhteistä tekemistä on paljon, viikon jokaisena päivänä.

Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen on ilmiö, johon ollaan Suomessa vasta heräämässä, sanoo Tampereen yliopiston tutkimuspäällikkö, dosentti Outi Jolanki. Kasvu on tapahtunut lähes kokonaan viimeisten viiden–kuuden vuoden aikana.

– Harva pääsee nyky-Suomessa palvelutaloon, vaikka kokisi ettei pärjää yksityisasunnossa. Toisaalta moni asuu mieluummin tavallisessa asunnossa, mutta kaipaa enemmän toimintaa ja muiden seuraa. Lisäksi suuret ikäluokat ovat valmiimpia muuttamaan kuin vanhempansa, joten on hyvin todennäköistä, että niin sanotut välimuotoiset asumismuodot lisääntyvät, Jolanki arvioi.

Asukasyhteisöjen tarkkaa määrää on vaikea sanoa, sillä niitä ei tilastoida erikseen. Osa yhteisöistä perustuu omistusasumiseen, osa vuokraamiseen ja osa on asumisoikeusasuntoja.

Ympäri Suomen lisääntyvät myös yhteisölliset seniorikorttelit ja yksittäisten ihmisten omistamat senioreiden kimppakämpät isoissa kerrostaloasunnoissa. Uusvanha yhteisöllisen asumisen ratkaisu on monen sukupolven talo, jossa vanhalla parilla on asunto nuoremman sukupolven kanssa samassa rakennuksessa.

Ikäihmisten yhteisöllisestä asumisesta on tehty selvityksiä muun muassa ympäristöministeriössä. Tuorein selvitys on Jolangin luotsaama, ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja asumisen vaihtoehtoja kartoittanut ASUVA-hanke.

Kunnissa mahdollisuuksia toimia itsenäisesti ja toisaalta osallistua oman asuinalueensa toimintaan voitaisiin Jolangin mukaan lisätä tonttipolitiikalla ja kaupunkisuunnittelulla. Olennaista olisi miettiä, miten ja minne talot rakennetaan, onko lähellä palveluita ja onko esteettömyys huomioitu.

– Alue-, kaupunki- ja liikennesuunnittelun pitäisi mahdollistaa yhteisöllisyys, ei estää sitä. Tarvitaan yhteisöllisiä tiloja, joihin on helppo tulla ja tavata toisia ihmisiä. Kunnat voisivat esimerkiksi tarjota vuokratontteja ja tukea sellaista asumistuotantoa, jossa yhteisöllisyys huomioidaan.

Yhteisöllisyys ei kuitenkaan synny ylhäältä alaspäin annettuna. Tätä korostavat myös Loppukirin asukkaat Irma Peiponen ja Liisa Niekka. Heille hakeutuminen asuinyhteisöön oli tietoinen päätös, jota ei ole tarvinnut katua.

– Kun muutin, päätin etten vetäydy vaan hakeudun muiden seuraan. Olen ollut tyytyväinen ja koen, että yhteisö kantaa meitä asukkaita, Peiponen sanoo.

Yhteisöasumisessa viehättävät toisten ihmisten seura, sosiaaliset aktiviteetit ja yhteenkuuluvuuden tunne. Silti, kun joukko ihmisiä asuu yhteisöllisesti, ei ristiriidoilta ja väärinkäsityksiltä ole aina vältytty. Niistäkin päästään eteenpäin, kun asiat käsitellään eikä jätetä hautumaan, korostaa Liisa Niekka.

– Jos tulee yhteisöön, pitää sitoutua yhteisöön. Viihtymiseen vaikuttaa olennaisesti oma asenne. Ei täälläkään kukaan tule oven taakse hakemaan, vaan itse on mentävä ulos kotiovesta.