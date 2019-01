Eläimistä voi olla uskomaton apu terapiassa - "Eläimistä saa turvaa"

Lady Dianalla on rauhoittava vaikutus Nea Almiin. Kun Almi harjaa amerikanminiatyyrihevosen pehmeää karvaa, olotila kohenee selvästi. Masennusta sairastava Almi käy ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa. Tukena käytetään hevosia tai koiria.

Eläimestä saa Almin mukaan turvaa. Lisäksi vaikeistakin asioista voi olla helpompi puhua psykoterapeutti Nina Fagerströmin kanssa, jos voi myös hoitaa eläintä.

– Se tuntuu helpommalta kuin jos vain istuttaisiin vastatusten, Almi toteaa.

Almille eläinten hoitaminen on luontevaa, sillä hän ratsasti lapsena. Lisäksi hänellä on itsellään kaksi koiraa.

Kun Almi tulee terapiaan, hän käy myös harjaamassa hevosia. Almi ei ollut aiemmin kuullutkaan eläinavusteisesta terapiasta. Vuosi sitten hän luki aiheesta lehtijutun ja löysi Fagerströmin.

Almille ei ollut helppoa tulla puhumaan julkisesti omilla kasvoillaan.

– Ajattelin kuitenkin tulla haastatteluun, jos vaikka joku muukin saisi sen ansiosta avun, Almi sanoo.

Nina Fagerström on psykoterapeutti, joka pyörittää myös Metsäkylän ratsastuskeskusta Turussa. Fagerströmillä on monipuolinen tausta eläinavusteisessa toiminnassa. Hän on ollut esimerkiksi kehittämässä sosiaalipedagogista hevostoimintaa Suomessa. Se on täydennyskoulutusohjelma opetus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Hevosavusteinen toiminta alkoi oikeastaan jo 1990-luvulla, kun Fagerström vuonna 1992 osti tallin.

– Koska olin koulutukseltani myös lastentarhanopettaja ja minulla oli kontakteja, tallilla alkoi käydä ensin lasten erityisryhmiä ja sitten tuli myös aikuispsykiatrian avokuntoutuksen ryhmätoimintaa.

Sen jälkeen kun Fagerström oli kouluttautunut psykoterapeutiksi, alkoi Metsäkylässä kuntoutuksen lisäksi ratkaisukeskeinen psykoterapia, jossa hyödynnetään tilan eläimiä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tilaa eläinavusteista terapiaa, johon asiakkaat tulevat maksusitoumuksella. Kysyntä on Fagerströmin mukaan koko ajan kasvamassa. Fagerströmillä on kaksi koiraa, jotka myös ovat usein mukana terapiatilanteessa.

Terapia on yksilöllistä. Oleellista on kuitenkin se, että ratsastustallin normaali toiminta pyörii samassa pihapiirissä.

– Tämä kaikki liittyy sosiaalipedagogiseen näkökulmaan. Normaali talliyhteisö tarvitaan, se on ihan avainasia, Fagerström sanoo.

Terapia-asiakkaat ovat tervetulleita myös tallille. Kukin voi osallistua toimitaan sikäli, kun se sopii omiin tavoitteisiin. Pelisäännöt on sovittu yhdessä.

Fagerströmin talli tekee yhteistyötä edelleen myös kaupungin sosiaalitoimen, liikuntatoimen sekä erityisliikuntaryhmien kanssa.

14-vuotiaalla Marialla on Aspergerin oireyhtymä, mikä aiheuttaa keskittymisongelmia. Kun Maria tulee Fagerströmin tallille, hän kokee rentoutuvansa ja rauhoittuvansa. Tallilla käyminen myös piristää päivää, sillä joskus Mariasta tuntuu, ettei koulun jälkeen innosta oikein tehdä mitään muuta kuin olla tietokoneella. Tallille Maria tulee mielellään, kolmesti viikossa.

Hän käy säännöllisesti harjaamassa ja hoitamassa Monsteria, joka on valkoinen jo eläkeiässä oleva 24-vuotias hevonen. Monsterin kanssa Mariasta tuntuu siltä, että mielialat pysyvät balanssissa.

Vaikeista sairauksista toipuva 49-vuotias Annika taas toteaa, että hevosen läsnäolo rauhoittaa tavalla, jota on vaikea kunnolla edes selittää. Annika on työelämässä sairastelujaksojen jälkeen, mutta mieli ja keho ovat usein ylivirittyneessä tilassa. Rauhoittuminen on vaikeaa. Toipumisprosessi on kesken.

– Eläin on kuin peili. Se osaa tunnistaa mielialoja jo ennen kuin itse tunnistaa ne tunteet, Annika selittää.

Kun Annika viime vuonna sai terapialähetteen, hän löysi googlaamalla Fagerströmin. Ratkaisukeskeinen psykoterapia, jossa käytetään hevosia tukena, on tuntunut oikealta.

– Tästä on ollut suunnaton apu, Annika sanoo.

Viime kesänä Annika nousi vuosien tauon jälkeen myös hevosen selkään. Ratsastus on hyvää vastapainoa toimistotyöläiselle.

Eläimet vaikuttavat tutkitusti ihmismieleen. Murheet kevenevät, stressi lievittyy. Eläimen koskettaminen voi helpottaa jopa kivun tunnetta. Eläinavusteista toimintaa on Suomessa jo moneen lähtöön.

Fagerströmin mukaan turvallisuus on kaiken a ja o toiminnassa, jota halutaan kehittää yhä ammattimaisempaan suuntaan. Fagerström on ollut perustamassa Anima ry:tä, joka kokoaa yhteen ammattimaisesti eläinavusteista työtä tekevät.

Yhdistys painottaa sitä, että kaikenkarvaisten eläinten kanssa työskennellessä on toimittava oman ammatin mukaisten eettisten ohjeiden mukaan. Eläin tuo työhön lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Kahden haastateltavan kuntoutujan nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.