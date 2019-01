Uskomaton hajuaisti - Koira tunnistaa, miltä haisevat syöpä tai yleensäkin kipu



Koiran hajuaisti on hurjan tarkka, minkä vuoksi niitä on käytetty jo pitkään esimerkiksi huumekoirana. Koiria on koulutettu myös syöpäkoiriksi. Ne ovat apuna kehittämässä syövän hoitoon liittyvää diagnostiikkaa.

Wise nosen eli Suomen hajuerotteluyhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Paavilainen kertoo, että koirasta on syöpätutkimuksessa apua, koska sen hajuaisti on laitteitakin tarkempi, ihmisestä puhumattakaan.

Koira voi tunnistaa jonkin hajun vain muutaman kymmenen molekyylin perusteella. Sen sijaan instrumenttimenetelmät tarvitsevat miljoonakertaisen määrän molekyylejä hajujen tunnistamiseen.

Tällä hetkellä hajuerotteluyhdistyksessä on kymmenisen koiraa, joita on koulutettu syöpäkoiriksi. Hajuerottelututkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

Paavilaisen oma koira Kössi on mukana syöpätutkimuksessa. Se tunnistaa niin koirien kuin ihmistenkin syövät. Kössi aloitti Paavilaisen mukaan uransa kuitenkin homekoirana, minkä jälkeen se hyppäsi mukaan syöpätutkimukseen. Kössi toimii myös ludekoirana.

Hajuerotteluyhdistykseen kuuluu jäseniä, jotka ovat kouluttautuneet hallitsemaan koiransa kanssa muun muassa torakan tai rotan etsintätyön.

Hajukoirien lisäksi Suomessa on monia avustajakoiria, jotka ovat asia erikseen. Hypokoirat toimivat diabeetikkojen apuna. Kipukoirat taas auttavat omistajaansa ennakoimaan kipua.