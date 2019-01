Kokkolan Talviharmonikassa kuullaan argentiinalaista tangoa, venäläisiä säveliä ja popklassikoita



Kahdeksan päivää ja 35 tapahtumaa. Kokkolan Talviharmonikka aloittaa taipaleen uudella vuosikymmenellä, kun viime vuonna juhlittiin kaksikymppisiä.

Tapahtuma levittäytyy tänä vuonna kanta-Kokkolan lisäksi Ullavaan, Kälviälle, Lohtajalle sekä Pietarsaareen.

– Vieraita meillä on neljästä maasta: Ruotsista, Norjasta, Italiasta ja Venäjältä. Periaate on meillä vuodesta toiseen sama. Tuomme esiin paikallisia esiintyjiä, mutta myös vieraita muualta Suomesta ja ulkomailta, selvittää festivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja Raimo Vertainen.

Avauspäivä 10. helmikuuta on omistettu Venäjälle. AjanKaiun Neristanin kävelykierroksen teemana on tänä vuonna suuriruhtinaskunnanaika.

Teemaa jatketaan illalla pietarilaisen ESSE Quintetin konsertissa. Luvassa on venäläisiä säveliä, Vivaldia ja Michael Jacksonia.

– He saapuvat festivaaleille uudestaan yleisön pyynnöstä.

Kokkolan Talviharmonikka -festivaaleilla kuullaan myös muun muassa barokkimusiikkia, popklassikoita, argentiinalaista tangoa ja harmonikkakonserton kantaesitys.

Vertaiselle on tärkeää, että festivaali näkyy ja kuuluu koko Kokkolan alueella. Yksi tämän vuoden uutuuksista on näyttelykonsertti Taide Vionojalla Yli-Ullavassa. Näyttelyssä on esillä Veikko Vionojan talvimaalauksia sekä Lydia Metsämaan elämäntarina. Hän oli Suomen tunnetuin taidemalli itsenäisyytemme ensimmäisillä vuosikymmenillä.

– Lydia oli mallina muun muassa monille patsaille, joita on esillä eri puolilla Helsinkiä, Vertainen kertoo.

Näyttelyn esittelyn jälkeen on konsertin vuoro; harmonikkaa soittaa Sonja Vertainen ja selloa Antto Tunkkari.

Myös koulukonsertit ja Säveliä senioreille -konsertit soivat Kokkolan eri puolilla. Tänä vuonna suomenkielisten koululaiskonserttien tähtinä nähdään TV:stä tutut Mimmit.

Toista kertaa peräkkäin ruotsinkielisille alakouluille järjestetään yhteiskonsertti. Tänä vuonna esiintymässä on norjalais-ruotsalainen duo BayanTonic.

Kokkolan Talviharmonikka järjestetään 10.-17. helmikuuta.