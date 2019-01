Keskipohjanmaan kriitikko Hannu Björkbacka valitsi tv-viikon valinnan : Mielensäpahoittaja, joka palaa sarjahurmaajana



★ ★ ★

Mielensäpahoittaja - ennen kaikki oli paremmin

MTV3 ti 8.1. klo 20.00

Kirjailija Tuomas Kyrö isännöi studiossa Mielensäpahoittaja-sarjaa. Pääosassa on silti nytkin Antti Litjalta onnistuneesti suosikkihahmon omineen Heikki Kinnusen talonkokoinen karisma. Mielensäpahoittaja astuu tutuksi käyneen (epä)mukavuusalueensa ulkopuolelle lähtemällä reissuun. Kahdeksanosaisen sarjan jaksoilla on kullakin oma teemansa, ensimmäisessä musiikki. Katri Helena tanssittaa reuhkalakkia, kun Värttinän Susan Aho soittaa harmonikkaa. Uniikki ja Iso H tuottavat Mielensäpahoittajalle oman levyjulkaisun. Loppu on Suomi-räpin historiaa.