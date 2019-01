TVOF-kisassa hopealle yltänyt veteliläinen Jani Klemola solmi levytyssopimuksen

Vuonna 2015 The Voice of Finland-kilpailussa ollut Jani Klemola julkaisee uutta musiikkia helmikuussa Finrecordsin alla.

Jani Klemola osallistui neljä vuotta sitten The Voice of Finland-laulukilpailuun.

Jani Klemola osallistui neljä vuotta sitten The Voice of Finland-laulukilpailuun.

Veteliläinen Jani Klemola on solminut levytyssopimuksen Finrecords-levy-yhtiön kanssa. Klemola osallistui The Voice of Finland-laulukisaan keväällä 2015 ja sijoittui siinä toiseksi.

– Helmikuussa julkaistaan ensimmäinen single, jonka vastaanotto tietenkin vaikuttaa jatkon suunnittelusta, kertoo Klemola.

Myöhemmin talvella julkaistavan singlen kappale on äänitetty joulukuussa ja on tyylisuunnaltaan iskelmäpoppia.

Finrecordsin alla musiikkia ovat tehneet mm. Viivi Pumpanen, Antti Kleemola ja Jani Wickholm. Levy-yhtye on perustettu vuonna 2016.