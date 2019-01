Jukka Oksaharju huomauttaa pörssin heilunnasta: Huipusta on tultu kohti kaakkoa vasta viidennes



Pörssissä peruutuspeili on aina kirkkaampi kuin tuulilasi. Taustapeiliin vilkaisemalla osakemarkkinat ovat ropisseet kurssihuipuista alas jo viidenneksen. Yhdysvalloissa pörssi-indeksit kokivat jopa heikoimman vuotensa sitten finanssikriisin 2008.

Lopahtaneelle käyrälle on kaivattu selittäjiä. Yleisin selitys tuntuisi löytyvän osakkeille vaihtoehtoisten korkojen normalisoitumisen odotuksesta. Tämä ajatuskulku kuitenkin ontuu: ohjauskorko on erityisesti Yhdysvalloissa nousussa jo kolmatta vuotta. Myös keskuspankkiretoriikka korkojen nousun jatkumisesta on ollut varsin johdonmukaista, mutta siitäkin huolimatta pörssi loikki viime vuonna ennätyslukemiin.

Näen asian siten, ettei korkojen kohoaminen itsessään kangista pörssin konehuonetta, kunhan rinnalla talous kasvaisi ja yritysten tulokset kohenisivat. Parin viime vuoden aikana näin on ollutkin.

Keskeistä on siis se, miten korkotason muutos suhteutuu yritysten kasvunäkymien muutoksiin.

Valitettavasti kasvukäyrä ei voi kovin hyvin. Parhaillaan markkinoilla pelätään talouden merkittävää hyytymistä kauppasotien johdosta. Kaiken ohella pelkokerrointa lisää se, että globaali velkakuorma on hissukseen ehtinyt paisua yli vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneen ajan.

Sijoittajat osaavat laskea asioita yhteen: hidastuva talouskasvu, massiivinen velkalasti ja nousevat korot. Epäileväinen sanoisi valtionpäämiehille, että nyt sitä saa, mitä tilaa. Varsinkin Yhdysvalloissa lie jo otettu bileiden jälkeinen viimeinenkin krapularyyppy ja pullo on tyhjä. Eikä Buranaa ole enää jäljellä. Veronkevennykset, infrastruktuurin elvytykset ja sääntelyn purkamiset ovat taaksejäänyttä elämää.

Kauppasota arvatenkin ärsyttää Kiinaa. Voikohan olla sattumaa, että yhdysvaltalaisen Applen puhelinten kauppa on äskettäin seisahtunut Aasian markkinoilla? Kaikki näyttää kapsahtavan lopulta omaan nilkkaan, kun protektionismi, patriotismi ja muut vaalilupaukset tulevat korkojen kanssa maksuun.

Aiemmin on ollut vallalla ajatus, että globaali dominanssi eli vahva markkina-asema omalla toimialalla on laatuyrityksen tuntomerkki. Kauppasodan tauti kuitenkin tarttuu todennäköisimmin juuri näihin. Kaikkea toivoa ei kuitenkaan löydä kaivon pohjalta. Jollakin markkinalla bisnes vetää aina hyvin. Yritysvalinnan rooli korostuu, koska yksittäiset segmentit pärjäävät joka säässä ja suhdanteessa.

Finanssi- ja eurokriisit osoittivat, että se poimii taantumassa parhaat hedelmät, jolla on oikeaan aikaan lompsa kunnossa. Käteisen arvo siis kasvaa mahdollistavana tekijänä. Ne, jotka ovat nyt liian raskaassa velkavivussa, eivät osallistu omaisuuden seuraavaan uusjakoon parhain kortein.

Kurssitöyssyssä on pudottu vasta matolta. Jos joku on pohtinut, että johan nyt rytisee, on kyllä valinnut väärän lajin. Huipusta on tultu kohti kaakkoa vasta viidennes. Seuraava ei ole ennustus vaan muistutus siitä, mutta finanssikriisissä parhaidenkin pörssiyritysten kursseista jäi jäljelle viidennes.

En tiedä kurssien tulevaa suuntaa mutta arvelen, että kauppasotien loppuhuipennus on vielä etäällä. Pörssistä sivussa oleva sijoittaja menettää ainakin osingot. Tähän tasapainoiluun perustuu niukka aika – kuinka paljon korkea osinkotuotto lohduttaa, kun osakekurssiriski on ilmeinen?

Jukka Oksaharju

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.

