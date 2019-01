Lukijan mielipide: Vaalit tulossa – vaalipuheet tulivat jo



"Piräkkös sää mua ihan maalaasena?" näin kyselevät Antti Tuurin hahmot, kun tuntuu, että toinen selittää selvää asiaa. Samanlainen tunne valtaa mielen, kun saa lukea poliitikkojen puheita. Selkeästi näkee, että vaalit ovat tulossa. Asioita on ihan kiva heitellä, kuten pari seuraavaa siteerausta osoittavat.

”On aika helppo Helsingistä lämmitetyiltä kaduilta nappanahkakengissä neuvoa, mitä muualla pitäisi tehdä. Samat henkilöt, jotka ovat huolissaan eriarvoistumisesta ja tuloeroista, vaativat ilmastomuutoksen perusteella toimia, jotka ovat kohtuuttomia toteuttaa pienituloiselle kotitaloudelle, joka ei asu pääkaupunkiseudulla.” Mika Lintilä (kesk.) 23.12.

”Voittaja punavihreiden mallissa olisi Kallion ratikkakiskoilla kolisteleva viiksihipsteri, joka lentää kaukomaille joka vuosi ja saisi ilmaisen joukkoliikenteen, ” Simon Elo (sin.) 08.01.

Syylliset ovat siis selvillä.

”Elon mukaan ilmastokysymyksissä onkin käynnissä rahan uusjako. Hän varoitti, että jos edetään väärällä tavalla, maksajana on haja-asutusalueella tai pienehkössä kaupungissa asuva polttomoottoriautolla ajava vähäpäästöinen Virtanen .” Keski-Pohjanmaa 08.01.

Myös Mika Lintilä kertoo, että ilmastoasioissa ”Ihmisiä ei saa syyllistää lihan syönnistä tai dieselautolla ajamisesta.”

Minusta näissä jutuissa haiskahtaa amerikkalainen vaalikeskustelun malli. Tavoitteena on saada aikaan vastakkain asettelua. Me ja Muut. Vihollinen/vastustaja täytyy maalittaa, jotta omat kerääntyvät ehdokkaan taakse perinteisiä arvoja puolustamaan.

Kun esitetään tarpeeksi pöyristyttäviä juttuja, ne alkavat elää omaa elämäänsä. Sekä Lintilä, että Elo tietävät satavarmasti, että myös pääkaupunkiseudulla elää toimeentulorajoilla olevia ihmisiä, jolla on vaikeuksia selvitä elämässään taloudellisesti. Muistaakseni runsaat kolmen tonnin bruttokuukausitulot takaavat ns. normaalin elintason. (Tosin siitäkin asuminen kahmaisee suuren osan, etenkin hipsterikaupunginosissa.)

Toisekseen montakos sähköllä lämmitettyä katua mahtaa olla Kalliossa? Eikös kuitenkin ole niin, että autoteollisuus, joka ei turhaan tuotteita valmista, alkaa luopua dieselautoista? Saako maalainen huolestua ilmastoasioista, ilman, että hänet leimataan ilmastoelitistiksi tai punavihreäksi? Saako maalla asuva vähentää lihansyöntiä vaikkapa pelkästään eettisistä, eläinten kohteluun liittyvistä syistä.

Totta noissa puheissa on se, että ilman autoa maaseudulla on vaikea asua. Tuskin palvelujen katoaminen maaseudulta on sen kummemmin kaupunkilaisten, kuin maalaistenkaan vika. Kun postin jakamisen ja ihmisten kuljettamisen piti alkaa tuottaa voittoa, palvelut katosivat.

Lintilän tyyliä noudattaen voisi sanoa, että helppo on jaella neuvoja, kun kalossit suojelevat nappanahkakenkiä.

Kokkola/Nivala