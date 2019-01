Lukijan mielipide: Nuoret kultaleijonat näyttävät muillekin suuntaa



Historian siipien havinaa oli havaittavissa varhain viime sunnuntaiaamuna täkäläistä aikaa Kanadan Vancouverissa, kun Suomen alle 20-vuotiaaat jääkiekkoilijat aloittivat villin voittojuhlinnan kohta sen jälkeen, kun Kaapo Kakko oli iskenyt voittomaalin kolmannen erän lopussa. USA oli polvillaan ja lyöty.

Sitä ennen Pikkuleijonat oli raivannut tieltään toisen uuden mantereen joukkueen Kanadan. Täpötäysi NHL-areena 17300 kannattajineen oli hiirenhiljaa, kun Hermes-kasvatti Toni Utunen iski jatkoajalla voittomaalin. Voitto oli historiallinen. Koskaan aiemmin ei Kanada ollut hävinnyt välierissä omalla mantereella nuorten MM-kisoissa. Pikkuleijonat kaatoi sekä Kanadan että USA:n niiden omalla mantereella. Se on ennenkuulumatonta.

Asian ymmärtää paremmin, kun tiedetään, että varsinkin Kanada on jääkiekon emämaa, jossa eurooppalaisille ei hävitä. Sami Kapanen tiivisti asian hyvin Pikkuleijonien kotiintulotilaisuudessa. "Varsinkin Montrealin alueella jääkiekko/NHL on lähes uskonto".

Miten tämä on mahdollista? Tuli epätodellinen olo, kun loppuottelun päätyttyä salkoon vedettiin keskimmäiseen salkoon 5,5 miljoonaisen kansan Suomen lippu. Adjutantteina USA:n ja Venäjän vastaavat. USA:ssa on yli 300 miljoona asukasta ja Venäjällä noin 150 miljoonaa.

Me suomalaiset usein väheksymme omia mahdollisuuksiamme ja osaamistamme isoisten joukossa. Siihen ei ole mitään aihetta. Esimerkkinä ovat nuoret jääkiekkoilijat. Viisi maailmanmestaruutta viidessä vuodessa on jotain ainutlaatuista. 18-vuotiailla on kaksi ja 20-vuotiailla kolme mestaruutta. Yksikään toinen maa ei siihen ole kyennyt. Uusi sukupolvi on noussut menestymään.

Nuorten jääkiekkoilijoiden menestys on vaatinut valtavan työn niin kotien, seurojen kuin Jääkiekkoliiton taholta. Yhtenä esimerkkinä tästä on kokkolalaistaustaisen Toni Utusen kasvutarina nuoreksi tuplamestariksi. Kuusi vuotta sitten isä Jari ja Toni muuttivat Tamperelle, koska siellä oli mahdollisuudet edetä ja kasvaa isommassa organisaatiossa. Kokkola ja Hermes ovat kuitenkin olleet ensiaskel menestyksen portailla.

