Pääkirjoitus 9.1.: Avoimuus on osa äänestäjän kuluttajansuojaa



Perustuslain mukaan kansanedustaja on jäävi vain omassa henkilökohtaisessa asiassaan. Hänen ei tarvitse jäävätä itseään esimerkiksi edustamansa yhteisön tai järjestön asioissa, kuvaa valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Keskipohjanmaan haastattelussa. Juttu on Keskipohjanmaan loistojuttu, jonka pääsevät lukemaan ainoastaan tilaajat.

Professori korostaa, että parlamentin jäsen on vastuussa vain äänestäjilleen, ei muille. Ihan noin yksinkertainen asia ei tietysti ole edes kansanedustajien itsensä mielestä. Asiat ovat myös sellaisia, miltä ne näyttävät.

Keskipohjalaisilla kansanedustajilla on työnsä lisäksi erilaisia luottamustoimia ja niin saakin olla. Eduskuntaan pyrkimisen motiivi on yleensä halu vaikuttaa asioihin. Eihän ole mitään järkeä, että poliitikot ovat niin puolueettomia, että eivät aja mitään asiaa.

Avoin tieto on äänestäjien kuluttajansuojaa. Olennaista on se, että äänestäjät tietävät, millaisia sidoksia kansanedustajilla on. Kansanedustajiin yritetään vaikuttaa jatkuvasti. Siinähän ei sinänsä ole mitään pahaa.

Keskipohjanmaan toimittaja Antti Savela kirjoittaa keskiviikon lehdessä, että lobbaaminen on tullut suomalaiseen politiikkaan mukaan vasta viime vuosina. Lobbareita on ollut aina, mutta nykyään työhön palkataan huippuammattilaisia, joilla usein on kokemusta politiikasta, viestinnästä tai molemmista. Kansanedustajien on puolestaan osattava pitää päänsä kylmänä.

Eri tahot haluavat saada asiansa läpi ja oman seudun edustajiin luotetaan. Kansanedustajien puoleen kääntyvät niin tavalliset kansalaiset huolineen kuin erilaiset järjestöt ja ammattimaiset lobbarit.

Kansanedustajat ovat mukana myös erilaisissa valtionhallinnon ja muissakin luottamustehtävissä. Niin tekevät myös Keskipohjanmaan levikkialueen kansanedustajat, joita löytyy muun muassa Veikkauksen ja Suomen Pankin luottamustoimista. Usein parlamentaarikot ovat myös paikallispoliitikkoja.

Ihan ymmärrettävä on kansalaisten esiin tuoma huoli siitä, miten kansanedustajilla riittää aika kaikkeen. Järkeviltä aikuisilta ammattilaisilta voi odottaa, että he ymmärtävät omat rajansa.