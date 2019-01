Purkutyöt alkavat – Jokirannan koulun vanha osa katoaa Ylivieskan katukuvasta alkuvuoden aikana



Ylivieskan Jokirannan koulun vanhat päärakennukset ja liikuntasali häipyvät Visalantien maisemasta pian lopullisesti. Ne tekevät tilaa uudelle koululle, jonka on tarkoitus valmistua samaan tahtiin joen toiselle puolelle Ouluntien varteen rakennettavan Taanilan uuden yhtenäiskoulun kanssa.

Jokirannan koulun ison rakennuksen purkaa ruotsalaiskonserniin kuuluva vaasalainen tytäryhtiö Lotus Maskin & Transport, joka jätti kaupungille halvimman purkutarjouksen. Firma purkaa koulun 274 000 eurolla.

Kaupungin rakennuspäällikkö Leena Löytynoja kertoo, että sisätilojen käsipurkutyöt alkavat jo tällä viikolla. Järeämpi konekalusto tulee paikalle hieman myöhemmin.

– Jos säät ovat suotuisat, pitäisi koulu olla purettuna maaliskuun lopussa, Löytynoja summaa.

Ylivieskan suuret koulurakentamishankkeet elävät muutenkin tärkeiden päätösten aikoja. Elinkaarimallilla toteutettavien 400 oppilaan yhtenäiskoulun ja 500 oppilaan Jokirannan koulun tarjouskilpailu on loppusuoralla. Mittavia kouluprojekteja vetävä kaupungin tekninen johtaja Kari Kentala kertoo, että kuudes ja viimeinen neuvottelukierros tarjoajien kanssa päättyy keskiviikkona.

Tarjouspyyntöasiakirjat tulee jättää kaupungille ensi maanantaina, jonka jälkeen asia etenee siten, että sen pitäisi olla valtuuston päätettävissä 25. helmikuuta.

Kaupunki valitsi keväällä koulurakentamisen kilpailulliseen neuvotteluvaiheeseen mukaan YIT Rakennus Oy:n, Caverion Suomi Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n ryhmittymän, Suomen Hoivatilat Oy:n, Rakennusliike Laptin ja Uki Arkkitehtien ryhmittymän sekä WasaGroupin, joka on jättäytynyt pois kisasta.

Koulujen isot tilatarpeet ovat Ylivieskassa useamman yhtälön summa. Julkisessa keskustelussa on ollut esillä nykyisten rakennusten kunto, mikä johti aikoinaan Jokirannan koulun käyttökieltoon. Kari Kentala muistuttaa, että oma vaikutuksensa on myös kaupungin väkiluvun kasvulla.

– Ennusteiden mukaan oppilasmäärät kasvavat joka vuosi vuoteen 2026 saakka. Usein ihmetellään sitä, että meillä on niin paljon porukkaa väistötiloissa. Se ei johdu pelkästään rakennuksista, vaan oppilasmäärän jatkuvasta kasvusta. Meillä on ensi vuonna 350 oppilasta ilman koulua, Kentala huomauttaa.

Uusien koulujen valmistuttua Jokiranta jatkaa yläkouluna. Taanilan yhtenäiskoulun ikähaitari venyy eskarilaisista yläkouluikäisiin.

Molempien koulujen kokoluokka on 6 000–7 000 neliöä. Yhtenäiskoulu on kooltaan hieman pienempi, mutta siihen tulee suurempi liikuntasali. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, tuovat uudet koulut reilun puolentoista vuoden kuluttua helpotusta myös kaupungin sisäliikuntatilojen tarpeeseen.

Jokirannan koululle tulee nykyisen kokoinen 600 neliön sali, mutta yhtenäiskoululle on suunniteltu Ylivieskan suurinta liikuntahallia, josta kaupunki on jättänyt myös valtionapuhakemuksen. Kyseessä on noin 1 500 neliön rakennus, jonne mahtuvat täysimääräiset futsal- ja salibandykentät. Kari Kentala kertoo, että saliin tulee kokoonvedettävä 250-paikkainen teleskooppikatsomo. Yksi selkeä tavoite on se, että paikallinen futsalin liigajoukkue pystyisi pelaamaan kotipelinsä Sievin monitoimihallin sijasta Ylivieskassa.