Henkilöstö viihtyy Kokkolan kaupungilla – Neljä viidestä työntekijästä olisi valmis suosittelemaan työpaikkaansa tuttavilleen



Vili Johansson on tyytyväinen työhönsä kaupungilla.

Outi Airola

Kokkolan kaupungin työhyvinvointikyselyn perusteella voi päätellä, että kaupungin työntekijät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä.

– Siihen nähden tulos on hyvä, että viime vuodet ovat olleet kuntapuolella raskaita vuosia. On tapahtunut paljon isoja muutoksia ja kuntapuoli on ollut jatkuvassa myllerryksessä, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Rytkönen.

Hän sanoo, että kuntatyöntekijät ovat joutuneet sietämään jatkuvaa epävarmuutta, jota on tullut suoraan lainsäädännöstä tai kaupungin omasta organisaatiosta, säästöistäkin.

– Jotenkin odotin huonompia tuloksia, tunnustaa Rytkönen.

Tietysti pieni ”mutta” löytyy siitä, että marraskuussa toteutetun työhyvinvointikyselyn vastausprosentti on vain 60 prosentin luokkaa.

– Ainahan sitä miettii, että mitä miettivät ne, jotka eivät näihin kyselyihin vastaa, tuumaa Kirsi Rytkönen.

Kokkolan Mesilässä kaupungin varikolla on paljon koneita ja niiden korjausosastoja, myös maalauspaja. Listoja on maalaamassa nuori Vili Johansson.

– Mikäpäs täällä, kyllä täällä aika kuluu, huikkaa nuori mies maalaustöistään.

Hän ei yhtään ihmettele tutkimuksen tulosta, jonka perusteella 81 prosenttia kaupungin työntekijöistä on valmis suosittelemaan työtä Kokkolan kaupungilla.

– Ei se ihme ole, ihan hyvä täällä on. Itse olin ensin puutarhapuolella, nyt syksyllä siirryin tänne, kertoilee Johansson.

Rytkönen kertoo, että kaupungintalolla satsataan työhyvinvointiin tosissaan. Kyselyt ovat tapa saada selville, missä mättää – jos mättää. Nyt vastausaktiivisuus oli vähän laskenut, samoin luottamus esimiehiin. ”Johtaminen organisaatiossa” -osion keskiarvo oli hieman

laskenut.

– Kun katsoo tarkemmin, niin siinä on 0,1 yksikön alentuma eli aika olematon. Mutta näihin kaikkiin puututaan ja yritetään olla ajan hermoilla ja varpaillamme. Ei saa tuudittautua siihen, että asiat olisivat hyvin, sanoo Rytkönen.

Häntä harmittaa hiukan kehityskeskustelujen matala määrä. Tulokset kertovat, että vain 76 prosenttia työntekijöistä on käynyt kehityskeskustelun esimiehensä kanssa.

– Tavoite olisi tietenkin sata prosenttia, sanoo Rytkönen.

Kehityskeskustelut antavat kyselyjäkin paremmin osviittaa siitä, mitä työntekijän mielessä liikkuu ja mitä hän toivoo.

– Vuorovaikutus on tärkein keino työhyvinvoinnin lisäämisessä, sanoo Rytkönen.

Kaupungin työhyvinvointikyselyyn vastasi kaikkiaan 1173 kaupungin työntekijää. Vuosittain tehtävä kysely antaa tietoa myös siitä, miten Kokkola sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa.

– Meillä ei ole aivan selkeää vertailupintaa valtakunnalliseen tilanteen, mutta aika samaa linjaa tulokset noudattelevat muuallakin. Meillä ollaan paremmalla puolella vastausprosentin osalta, ne ovat muualla aika alhaisia, sanoo Rytkönen.