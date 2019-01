Lucia-mamma tarttui pitkästä aikaa pensseliin – Mirka Johansson on nyt sosiaalityöntekijä ja potilasasiamies, joka saa voimaa maalaamisesta



The Veil edustaa Mirkan tyyliä, josta hän on tullut tutuksi taidegraafikkona.

Mirka Johansson on löytänyt maalaamisen vuosien tauon jälkeen.

Outi Airola

Jo useana vuonna joulun alla parrasvaloihin ovat nousseet paitsi uudenlaiset Luciat, myös heidän luojansa. Mirka Johansson on tuttu kuvataiteilija, mutta viime vuosilta tutumpi Lucia-mammana. Se, mistä Mirka tunnetaan, ei hirveästi merkitse – jäihän taidegraafikon työ katkolle jo vuosia sitten.

– Päätin viisi vuotta sitten, että enää en tee. Möin prässit ja luovuin työhuoneesta, tuli avioero ja kaikki. Kolmeen vuoteen en piirtänyt mitään, muistelee Johansson.

Työtahti olikin ollut siihen saakka kiivas. Mirka piti useita näyttelyjä joka vuosi ja kuvitti muun muassa Tommy Tabermannin runokirjoja. Sen lisäksi hän teki päivätöitä milloin missäkin.

– Vaikka olin erittäin aktiivinen taiteen luomisen suhteen, leipätyötä siitä ei koskaan tullut. Vapaana taiteilijana olen toiminut vain silloin, kun olen saanut taiteilija-apurahan.

Entä nyt? Pitkän ja vaiherikkaan tien jälkeen Mirka työskentelee Pietarsaaressa sosiaalityöntekijänä ja potilasasiamiehenä.

– En olisi nuorena ollut valmis tähän ammattiin. Nyt se elämänviisaus ja kokemus mikä on karttunut, on kullanarvoista. Ajan potilaiden oikeuksia ja tiedän, kuinka valitetaan ja mennään korkeimpaan asti, sanoo Mirka.

On turha luetella, mitä kaikkea ja missä Mirka on työkseen tehnyt. Matkan varrelle on mahtunut pääasiassa taideaineiden lehtorin työtä eri puolella Suomea. Avioliitto vei vuosiksi Hämeenlinnaankin. Sitten tuli tunne, että nyt jotain muuta.

– Muutin Kokkolaan ja selvitin mahdollisuudet sosiaalialan koulutukseen. Luin neljässä vuodessa työn ohessa yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja valmistuin vuosi sitten.

Nyt Mirka asustelee kahden Ukkopekka-poikansa kanssa ja elämä on asettunut uomiinsa. Kokkolassa hän sai idean uudenlaisesta Lucia-tempauksesta.

– Jossakin Suomessa se oli jo keksitty ja katsoin että no niin! Tämä meille myös!

Muutamana vuonna Kokkolassa kruunattiin Lucia-mummo, sitten alkoi olla puute mummoehdokkaista.

– Kehitysvammaliitto oli tehnyt jo yhteistyötä Häämessujen kanssa, jossa mallit olivat kehitysvammaisia. Seuraavana päivänä soitin sinne, muistelee Mirka.

Niinpä Kokkolassa koettiin joulun alla Special Lucia-tapahtuma, jonka mahdollistivat jälleen lukuisat tahot.

– Tarvitaan meikkaajia, kampaajia, ammattivalokuvaajia ja kukkalaitteiden tekijöitä, joista kukaan ei saa mitään maksua. Lisäksi tarvitaan ravintola ja ruokaa...Tapahtuma syntyy monesta palasesta, kun tarvitaan sponsoreitakin, kertoo Mirka.

Hän uskoo että asiat tapahtuvat tekemällä. Tekemällä voidaan nostaa parrasvaloihin asioita, jotka ovat tärkeitä.

– Meillä suomalaisilla on hirveä pelko siitä, että asiat eivät onnistu. Siksi ei lähdetä edes yrittämään. Mutta kun hyvän asian puolesta lähestyy, kyllä ihmiset lähtevät mukaan, uskoo Johansson.

Nyt Mirkan elämässä puhaltavat taas uudet tuulet. Vuosia piilossa ollut piirtäminen on noussut esiin. Tai oikeastaan maalaaminen. Kaikki sai alkunsa kirjeestä.

– Eräs mies kiitti taulusta, jonka olin myynyt hänelle vuosia sitten sopimuksella, että hän maksaa kun pystyy. Hän kertoi, miten paljon kuva oli auttanut häntä vaikeassa elämäntilanteessa. Tämä jotenkin herätti minut, muistelee Mirka.

Hän on huomannut myös, miten maalaaminen tasapainottaa työtä.

– Se on loistavaa tasapaino työlle, joka sisältää paljon sairautta. Laitan kotona stereot täysille ja alan maalaamaan. Siinä unohtuu kaikki ja pystyn luomaan jotain kaunista.

Nyt hän suunnittelee jo taidenäyttelyä.

– Työt ovat maalauksia, jotka syntyvät akryylillä ja vesiväreillä, kankaalle ja paperille. Näyttelytoimintaa en sinänsä kaipaa, maalaan enemmän hyvinvoinnin vuoksi. Olen sosiaalityöntekijä, joka maalaa, linjaa Johansson.

Hän on kuitenkin onnellinen siitä, että kuvataide on palannut elämään.

– Viiden vuoden matka minun piti tehdä. Se oli aikamoinen myllerrys, kertoo Mirka.

Nuorena hän ei ajatellut, että oma elämänpolku olisi sellainen, miksi se on muodostunut.

– Mutta kaikesta on selvitty ja eteenpäin mennään. Vaikka kriisin hetkellä ajatus ei ole selkeä, myöhemmin ajatukset loksahtavat kohdilleen. Uskon että kaikella on tarkoitus, hymyilee Johansson.