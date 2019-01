Kokkolan Laajalahteen frisbeegolfrata talkoovoimin – Uusi rata kiertää sekä metsässä että hiekalla



Kaupungin frisbeegolfharrastajille on koittanut onnen päivät, sillä nyt löytyy Köykärin lisäksi täyspitkä 18 väylän rata myös Laajalahdesta.

West Coast Disc Golfers Kokkola ry:n puheenjohtaja Heidi Kuikka ja radan suunnittelusta vastannut Miro Joutsen kertovat uuden radan suunnittelun käynnistyneen kesällä 2017 ja nyt rata on viimeistä silausta vaille valmis.

Radan suunnittelu ja rakentaminen on ollut seuran vastuulla, kun taas Kokkolan kaupunki on vastannut materiaalikustannuksista sekä maansiirto- ja puunkaatotöistä. Kuikka kertoo uuden radan taustalla olevan harrastajamäärän kasvu, ja Köykärinmäen radan talvisulku.

– Frisbeegolf on suhteellisen edullinen harrastus, joten harrastajia on meidänkin kaupungissamme melko paljon. Köykärinmäen radan käyttöaste on viime vuosina ollut kova, ja siellä on välillä ollut jopa tunkua, joten uusi rata tulee enemmän kuin tarpeeseen. Aloite Laajalahden radan rakentamiseen tuli kaupungilta, ja me olimme heti ideassa mukana, Kuikka kertoo.

Uusi Laajalahden rata kiertää sekä metsässä että hiekalla, ja kaikki heittopaikat ovat West Coast Disc Golfers Kokkola ry:n jäsenien kädenjälkeä. Joutsen kertoo noin kymmenhenkisen talkooporukan viettäneen alueella tuhansia talkootyötunteja viime kesän ja syksyn aikana.

– En edes uskalla laskea kuinka paljon tähän on kulunut aikaa. Jokaiseen heittopaikkaan on ruuvattu muun muassa noin 500 ruuvia, joten on tässä hommaa ollut. Halusimme tehdä radasta ja heittopaikoista oikeasti laadukkaat, hän toteaa.

Laajalahden metsät ja rannat ovat edelleen myös muiden ulkoilijoiden käytössä. Alueelta löytyy niin hiihtolatuja kuin muitakin ulkoilureittejä. Talkoolaiset ovat saaneet muilta ulkoilijoilta pääasiassa hyvää palautetta.

– Moni on tullut juttelemaan meidän kanssamme ja ovat olleet kiinnostuneita meidän tekemisestämme. Jotkut ovat ihmetelleet näitä pieniltä tanssilavoilta näyttäviä heittopaikkoja ja toiset taas ovat innostuneet kokeilemaan lajia. Jotkut ovat myös kantaneet huolta alueella liikkuvien turvallisuudesta, Kuikka toteaa.

– Olemme painottaneet kaikille, että alueella on edelleen turvallista liikkua. Olemme suunnitelleet jokaisen väylän niin, että näkyvyys heittopaikalta on hyvä, eikä kenenkään tarvitse pelätä saavansa kiekkoa päähänsä. Me väistämme muita kulkijoita ja heitämme vasta, kun reitti on vapaa, Joutsen jatkaa.

Kaksikko kertoo harrastaneensa frisbeegolfia jo useamman vuoden ajan, ja nähneet monenlaisia ratoja ympäri maailman. Kuikka kertoo käyneensä esimerkiksi Thaimaassa ja Espanjassa heittämässä. Onko Laajalahden rataan saatu inspiraatiota jopa kaukomailta?

– Ei. Esimerkiksi Thaimaassa saattaa väylillä olla välillä edessä vesipuhveleita ja palmuja, joten ei tämä Laajalahden rata aivan samanlainen ole, Kuikka nauraa.

– Uskon, että tämä uusi rata houkuttelee kävijöitä läheltä ja kaukaa. Frisbeegolfin harrastajat tykkäävät ikään kuin kerätä ratoja, joten tämä houkuttelee varmasti kävijöitä ainakin muista Pohjoismaista. Tässä on samalla hyvä sauma alueen markkinoinnille, Joutsen toteaa.

Kokkolan kaupunginpuutarhuri Sini Sangi kertoo, että kaupungin suunnitelmissa on Laajalahden alueen kehittäminen laajemminkin.

– Laajalahteen ollaan tekemässä lähivuosina melko paljon kunnostustöitä. Luontopolun pitkokset on nyt uusittu, ja seuraavaksi tarkoituksena olisi uusia rantaan vievä esteetön reitti. Lähivuosina tulee ajankohtaiseksi myös mm. rannan grillipaikan uusiminen ja muutenkin rannan rakenteiden päivittäminen ja toimintojen uudistaminen. Laajalahden opasteet kaipaavat myös päivitystä.

– Laajalahtea pyritään suunnittelemaan vetovoimaiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa monenlaista luontokokemusta eri ikäisille. Alue on nykyiselläänkin melko suosittu, ja frisbeegolf-rata on hieno lisä sen toimintoihin. Moni haaveilee sinne myös kioskia. Toiveita ja kehittämisajatuksia voi heittää vihersuunnittelun suuntaan.