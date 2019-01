Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus perustanut yli 2000 yritystä - Kosek ottaa ohjat jatkossa



Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin toimitusjohtaja Per-Göran Kåla on ollut tehtävässään vuodesta 1997. Kåla on ollut monen yrityksen alkusysäys. Nyt hän on viimeistä kuukautta töissä ennen eläköitymistään. Ennen Firmaxia Kåla oli Keski-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkönä.

– Kaupungin kehitysjohtaja Göran Honga ja kauppakamarin johtaja Bengt Jansson kyselivät, josko olisin kiinnostunut tällaisesta uusyritystoimintaan. Nämä kaksi herrasmiestä saivat kasaan EU-projektin tätä varten. Perustettiin itsenäinen yhdistys, Kåla taustoittaa.

Kålalla oli omakohtainen vankka yrityspuolen kokemus autoliikkeistä, joka vaikutti valintaan.

– Autokaupoissa koki sekä hyviä että järkyttäviä aikoja. Siinä näki koko kirjon. Siitä on ollut tässä tehtävässä iso apua. On voinut kertoa omistakin virheitä yrittäjän taipaleella.

Paras palaute Kålalle on, kun uusi yrittäjä tulee tervehtimään tyytyväisenä saadusta avusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Viimeksi tänään tuli yksi yrittäjä sanomaan, että minulla menee nyt tosi hyvin. Se lämmittää totta kai.

Monenlaista yrityksen aihiota on vuosien aikana tullut vastaan.

– Caset ovat hyvin erilaisia. Tiettyjä trendejä on aina välillä. Nyt on korostetusti esillä kuntosaliyrittäjyys ja personal trainer -toiminta. Kaikki, joka käsittää ihmisen hyvinvointia näkyy myös yrittäjäpuolella.

Digitaalisuus on tullut kuvioon vahvasti mukaan.

– Osa neuvosta siirtynyt suoraan nettiin. Myös henkilökohtainen käynti on säilynyt ja sitä ei korvaa mikään. Sähköisessä puolessa on se hyvä puoli, että mahdollinen ongelma ei jää vaivaamaan. Voi heti laittaa viestiä.

Rahoitus Firmaxille on tullut lähes tasaerin kunnilta, valtiolta ja yksityisiltä.

– Useimmat yksityisistä tukijoista on ollut mukana ihan alusta asti. Ne ovat todenneet palvelun hyödyllisyyden. Täällä käydään ideat läpi ennen kuin mennään pankin tai Finnveran luo hakemaan rahoitusta. Niistä, jotka tulee tänne niin se on runsas puolet, jotka perustavat yrityksen. Osa tulee ja toteaa, että nyt ei ole edellytyksiä perustaa yritystä.

2015 oli tutkimus, jossa todettiin Firmaxin kautta tulleista yrityksistä 84,7 prosenttia olevan vielä toiminnassa viiden vuoden päästä. Se on kova luku.

Yrittäjäksi ryhtymiselle on paljon erilaisia muotoja. Paljon enemmän kuin silloin, kun Kåla aloitti tehtävässään.

– On ns.kevytyrittäjyyttä. Sivutoimiyrittäjyys on kasvussa. On hyvä, että on rakennettu monenlaisia polkuja. Aiemmin piti esimerkiksi olla työtön, jotta sai starttirahaa. Nykyään voi olla töissä, jos hakee starttirahaa, mutta lopettaa sitten kun aloittaa yrittäjänä. Voi olla myös osa-aikayrittäjänä ensin ja sitten ryhtyä täyspäiväyrittäjäksi ja hakea starttirahaa vasta sen jälkeen. Joustavuutta on tullut huomattavasti lisää ja se on hyvä asia.

Myös suhtautuminen yrittäjyyteen on Kålan mukaan muuttunut positiivisempaan suuntaan.

– Yhtenä suurimmista tekijöistä on oppilaitosten yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyys nähdään mahdollisuutena nuorten keskuudessa.

4500 asiakasta ja perustettua yli 2000 yritystä. Yritysten auttaminen ja konsultointi on niin verissä, että tuskin Kåla aivan ”vapaaherraksi” alkaa.

– Voin hyvinkin ottaa lyhyempiä projekteja ja aina voi kysyä edelleen apua ja neuvoja. Kun on terveyttä suotu niin tietysti pitää muistaa nauttia omastakin ajasta. Golfin peluu on kymmenen vuotta elänyt hiljaiseloa, nyt siihen aion enemmän keskittyä. Myös matkustan enemmän ja ehdin käydä Ruotsissa, jossa molemmat pojat asuvat. Onhan se iso muutos.

Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus on yhdistyksenä lakkautettu ja se on rekisteröity Kosekin aputoiminimeksi.

– Kosekin yrityskehittäjät Sami Viljanen ja Sabina Storbacka toimivat näissä samoissa tiloissa ja jatkavat tätä työtä.