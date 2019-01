Oululaisen Erja Kärkkäisen värikylläinen näyttely avattiin Akustiikassa



YLIVIESKA (KP)

Erja Kärkkäisen näyttely Syli on nähtävillä Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa tammikuun loppuun saakka.

Oulussa asuva Kärkkäinen on monitaiteilija, joka on tehnyt yli kolmekymmentä vuotta teatteria ja sanataidetta eri ryhmien parissa käsikirjoittaen ja ohjaten sekä opettaen teatteri-ilmaisua. 2010-luvun alusta lähtien hän on opiskellut kuvataiteita Lapin yliopistossa ja tehnyt siitä lähtien myös kuvataideprojekteja, joissa hän on hyödyntänyt teatterin keinoja.

Kärkkäinen valitsee tekotapansa, materiaalinsa ja tyylinsä siten, että ne palvelevat parhaiten kulloistakin teemaa. Uusimmat työnsä hän tehnyt maalaamalla, mutta hänen tuotannossa on paljon sekatekniikkatöitä. Multitaiteellisuus on läsnä kaikessa hänen tekemisessään. Sanataide ja visuaalinen kerronta ovat aina olleet keskeisessä asemassa myös hänen esittävän taiteen produktioissaan.

Syli-näyttelyn teokset on koottu eri näyttelykokonaisuuksista kuten Uusi maailma, Näen punaista ja Luolamaalauksiani. Nämä kaikki teokset ovat valmistuneet kahden viime vuoden aikana, ja ovat olleet eri näyttelyissä eri puolella Suomea ja Virossa. Viimeisimpänä Kemin taidemuseossa elo-syyskuussa Kärkkäisen ja Anssi Hanhelan yhteisnäyttelyssä Minä ja taiteilija.

Kärkkäinen maalaa omia tunteitaan, ja käsittelee niitä osin eläinten ja luonnon kautta. Toisaalta joidenkin teosten lähtökohtana on ollut musta tyhjä taulu.

– Maalasin taulupohjat mustiksi ja menin luolaani. Musta, tyhjä tila on teatterintekijälle luonnollinen lähtökohta alkaa hahmottaa sille tulevia asioita. Musta väri vapauttaa minut ja silloin uskallan rohkeasti tuoda pintaan värejä, muotoja ja hahmojakin. Valkoinen tyhjä taulu herättää minussa tunteen, että särjen jotain pyhää ja puhdasta, hän selvittää.

Erja Kärkkäinen alkoi maalata omia tunteitaan ja olotilojaan kuviksi. Osa teoksista on abstrakteja maalauksia, osaan hän on hahmotellut figuureja, osa on kuvia jo menneistä teoksista. Tärkeintä Kärkkäiselle on ollut, ettei hän sensuroi ja kiellä itseltään mitään mieleen juolahtavaa. Teoksien värikirjo on suunnittelematon ja hän on käyttänyt myös värejä, joita ei tavallisesti käytä teoksissaan.

Akustiikan näyttely avaa Kärkkäisen näyttelyvuoden. Esillä on yhtensä nelisenkymmentä teosta. Hänellä on tänä vuonna yhteensä viisi omaa näyttelyä uusilla teemoilla ja teoksilla: helmikuussa Vaasassa, kesällä Pietarissa ja syksyllä Oulussa, Kuusamossa ja Helsingissä.

Kärkkäinen on Taidemaalariliiton ja Oulun taiteilijaseuran jäsen.