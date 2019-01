Kokkolan Jymy perustettiin sata vuotta sitten - Suutari Huttunen iski kokouskutsun työväentalon seinään



Suutari Joonas Huttunen naulasi kokouskutsun aikoinaan Kokkolan työväentalon seinään. Siitä lähti liikkeelle Jymyn tarina, joka jatkuu ja voi hyvin tänäkin päivänä.

– Jo 1913 perustettiin työväenyhdistyksen alaisuuteen oma Jymyn jaosto. Sen jälkeen oli kansalaissota, jolloin työväentalo oli välillä suljettuna. Työväen Urheiluliitto perustettiin Helsingissä 24.tammikuuta 1919. Kokkola halusi sinne omat edustajansa ja siksi Jymy virallisesti perustettiin ennen sitä, historiatoimikunnan Maria-Liisa Tuomisto ja Pirjo Hirvi kertovat.

Työväentalo toimi Jymyn toiminnan keskuksena ja voimakkaina lajeina olivat voimistelu, nyrkkeily ja paini. Muun muassa Olli Mäki harjoitteli niin salissa kuin pihalle rakennetussa painikämpässä. Myöhemmin lajivalikoimiin tulivat mukaan muun muassa jääpallo, jääkiekko ja lentopallo.

Vuonna 1959 tapahtui hajaannus ja Jymy erosi Työväen Urheiluliitosta (TUL). Syynä oli osin se, että Olli Mäki haluttiin Rooman olympialaisiin. Sen aikainen poliittinen linjaus ei sallinut TUL:n urheilijoita olympialaisiin. Erotetut ja eronneet seurat perustivat Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton (TUK).

– Päätös tehtiin ilmeisesti kuulematta Mäkeä, joka sitten piti vakaumuksestaan kiinni eikä kuitenkaan osallistunut olympialaisiin, Tuomisto sanoo.

Jymyn lisäksi TUK:ssa olivat mukana mm. Vaasan Kiisto, Seinäjoen Sisu ja Rovaniemen Reipas. Jymystä Eila ja Antti Pohjonen olivat vahvasti mukana TUK:ssa. Yhdentyminen tapahtui 1979, jolloin seurat liittyivät takaisin TUL:n alaisuuteen.

– Eila lähti aina täysillä mukaan, myös takaisin TUL:n toimintaan. Hän oli aina mukana innokkaasti kaikessa uudessa, Tuomisto kertoo.

Nykyisin Jymyssä on yli 600 jäsentä ja lajeina ovat voimistelu & tanssi, voimanosto, salibandy, kuntonyrkkeily ja kendo.

– Vuosikymmenien aikana lajikirjo on vaihdellut aina vetäjien ja harrastajien mukaan. Kendoon suhtauduimme hieman epäillen, mutta kendopojat vakuuttivat toiminnallaan hallituksen. Muistan kun kendovälineitä tilattiin Japanista ja ne tulivat Ykspihlajan tulliin, Kokkolan Jymyn puheenjohtaja Pirjo Urpilainen naurahtaa.

Jymyläisyys on pysynyt aina vahvana ja ohjaajia on löytynyt hyvin eri ryhmiin.

– Talkooperinne on säilynyt voimakkaana ja juhlavuotena jokaiselle kuukaudelle on luvassa tapahtumia. Yhtenä tavoitteena on tiivistää entisestään jaostojen välistä yhteistyötä, Urpilainen vahvistaa.

Nuoremman polven jymyläiset Tapio Minkkinen ja Anni Mantela ovat innolla mukana perinteisen yleisseuran toiminnassa. Minkkinen vetää kuntonyrkkeilyä ja Mantela voimisteluryhmiä.

– Yhdessä tekeminen on läsnä toiminnassa vahvasti. Aina saa apua, kun sitä tarvitsee, Jymyn varapuheenjohtajanakin toimiva Minkkinen sanoo.

– Paljon se ottaa, mutta antaa vielä enemmän, Mantela tiivistää.