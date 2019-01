Tiina Ojutkankaan kolumni: Raha toimii konsulttina kulttuurissakin

Pitäisikö kulttuurin olla jotenkin erilainen saareke kuin muut yritykset tai yhteisöt? Että raha ei saisi ratkaista sitä, mitä ja miten tehdään?

Vastaus on yksinkertainen: Raha ratkaisee, vaikka ei saisikaan. Jonkun on maksettava nekin kustannukset, jotka ylittyvät, kun lipputulot on käytetty ja yhden näytelmän tekemiseen ja esittämiseen liittyvät kustannukset on maksettava.

Kulttuuri on siinä mielessä ihmeellinen asia, että rahasta puhuminen on vähän rumaa. Että taide on jotenkin kiusallisten eurojen yläpuolella. Näen silmissäni, miten tätä kolumnia lukevat kulttuurinystävät pörhistävät niskakarvojaan. Onko se Keparin uusi päätoimittaja kulttuurivihamielinen tai lopettamassa teattereita? Molempiin kysymyksiin vastaus on ei. Siitäkin on voitava ihan reilusti puhua, mihin rahaa käytetään ja kuka maksaa. Jätetään kulttuurin ja urheilun vastakkain asettelu kokonaan pois tästä kirjoituksesta.

Lännen Median juttu teatterinjohtajien ahdingosta sai ajattelemaan (KP 9.1.). Jutussa oli tehty johtopäätös, että teatterin johtaminen on vaikeampaa kuin koskaan. Työntekijöiden vaatimukset, talous ja taide aiheuttavat paineita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jokainen tuntemani suomalainen teatterinjohtaja suhtautuu työhönsä erittäin tai jokseenkin intohimoisesti. Allekirjoitan Teatterin tiedotuskeskuksen johtajan Henna Helavuoren näkemyksen siitä, että taidelaitosten johtaminen on poikkeuksellisen vaativaa työtä. Sellaista merkityksellinen työ usein on.

Miksi laitosteatteria sitten tarvitaan, jos siihen ei ole varaa? Ihmiset tarvitsevat elämyksiä, kokemuksia ja kulttuuria. Elämä ei ole pelkkää arkea ja leipää. Katsojalle teatteri merkitsee erilaisia asioita. Se voi viedä sellaisiin maailmoihin, joihin ei muuten pääse. Parhaimmillaan teatteri tempaa mukaansa ja saa tunteet pintaan.

Viisaat kuntien ja valtion päättäjät tietävät, että elämä ilman kulttuurin tuomia elämyksiä on köyhää. Myös sellainen seutu, jossa ei asu erilaisista elämänpiireistä ja ammateista tulevia ihmisiä, jää kepeäksi. Teatterin, tieteen ja taiteen ammateissa työskentelevät ihmiset ovat kuntalaisia arvoineen. He ovat myös veronmaksajia.

Ei ole lainkaan sama, käykö Keski-Pohjanmaalla ainoastaan vierailijoita. Elävä teatteri tarvitsee paikallisia tekijöitä.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja.