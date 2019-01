Vinkit talviurheiluvälineiden säilytykseen - Sukset kannattaa tuoda kuivaan tilaan lämmittelemään

Kaisa Mäkisen mökillä Ylläksellä auton kattotelineestä loihdittu suksien säilytysteline on mökin lämpimässä eteistilassa, jonka lattia on lämmitetty.

Kaisa Mäkisen mökillä Ylläksellä auton kattotelineestä loihdittu suksien säilytysteline on mökin lämpimässä eteistilassa, jonka lattia on lämmitetty.

Lomamökkien ja muiden rakennusten seinää vasten nojaavat sukset ovat tuttu näky talviaikaan.

Asiantuntijoiden mukaan välineet kannattaa hiihtokaudella säilyttää lämpimässä ja kuivassa tilassa, kuten autotallissa tai lämmitetyssä varastossa. Sisätiloissa tavarat vievät kosolti tilaa. Ylläkselle keväällä mökin remontoinut Katri Mäkinen puolisoineen löysi tavarakaaoksen selättämiseen nokkelan ratkaisun.

Pariskunta ruuvasi mökkinsä seinään auton kattotelineeksi tarkoitetun telineen.

– Puolisoni tutki erilaisia vaihtoehtoja ja sopivia malleja olisi voinut tilata ulkomailta, mutta ne olisivat olleet melko hintavia. Yllättäen Oulun Biltemasta löytyi teline, joka on lujaa muovia ja rakenteiltaan suhteellisen siro.

Ideana oli löytää lukollinen ja mahdollisimman vähän tilaa vievä suksien säilytysteline, joka olisi myös käytännöllinen. Lukollinen siksi, koska mökillä käy myös vuokralaisia, joiden käyttöön omat sukset ei ole tarkoitettu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Sukset ovat talvikaudella käytössä aina silloin kun mökillä ollaan eli jopa päivittäin. Käytössä teline on osoittautunut toimivaksi.

Saariselän tunturilalueella sijaitsevan Kiilopään suksihuollossa parikymmentä vuotta suksia huoltanut voitelumestari Mauri Virpikarisanoo, että hiihtoaikana sukset kannattaa säilyttää sisätiloissa. Virpikarin mukaan säilytysasennolla ei ole väliä.

Jos suksien pohjassa on lunta tai rapaa, ne kannattaa poistaa liinalla, jossa on maltillisesti voiteenpoistonestettä. Samalla voi pyyhkäistä myös sauvat puhtaaksi. Monot kannattaa puhdistaa ja kuivattaa sisätiloissa sekä ottaa pohjalliset pois monoista kuivumaan. Monoja ei saa kuivattaa liian kuumassa tilassa.

– Eikä missään nimessä patterin päällä, Virpikari muistuttaa.

Hänellä on parempi vinkki monojaan kuivatteleville.

– Hyvä konsti on ottaa sanomalehdestä sivu irti. Ruttaa se ja työnnä ruttu monon kärkeen. Sanomalehtipaperi imee kosteutta.

Ulkojäillä ja hiihtoladuilla viihtyvä Suomen Luisteluliiton lajipäällikkö Lauri Paalasmaa säilyttää luistimiaan vaatekaapissa muiden ulkoiluvaatteiden kanssa samalla hyllyllä.

Hänen mukaansa tärkeintä on se, että varusteet pysyvät säilyttäessä kuivina. Pitkäaikaiseen säilytykseen hän suosittelee kuivaa ja lämmintä tilaa.

Luistinten terät on hyvä kuivata jo heti käytön jälkeen ja säilyttää niin, että terät eivät osu kovaa materiaalia vasten.

Suojiin jää ulkoa kosteutta, joka ei tee hyvää luistinten terille, vaikka ne olisivat niin sanotut ruostumattomat terät. Tästä syystä suojia ei saa käyttää säilytyssuojana.

– Luistinten suojukset ovat vain luistinradalta pukukoppiin kävelyä varten, Paalasmaa muistuttaa.

Retkiluistimissa terän saa irti luistelukengästä. Paalasmaa vinkkaa, että käytetyt villasukat ovat hyvä säilytyspaikka retkiluistinten terille.

Kenkäosio tarvitsee kuivan ja lämpimän ilman pysyäkseen kunnossa. Kylmässä ja kosteassa säilytetty luistimen kenkäosa voi homehtua.

Luistimen pohjalliset voi kuivattaa huoneenlämmössä kerran kuukaudessa tai jos ne ovat päässeet kastumaan käytön aikana.

– Näin pohjallisissa säilyy jonkinlainen hygienia, joustavuus ja jalan muoto, Paalasmaa sanoo.

Talvikeleille sopivat urheiluvälineet vievät paljon tilaa keneltä tahansa harrastajalta.

Kiipeilyä, eräilyä ja vapaalaskua harrastavan Milja Fromholtzin koko vaatehuone on pyhitetty retkivarusteille ja kiipeilyvälineille. Useat laskettelusukset ja lumilaudat monoineen vievät osan myös asunnon yhdestä huoneesta. Hän ei säilytä varusteita varastotiloissa.

Yksi syy on se, että monissa Helsingin vanhoissa taloissa ullakko on kostea ja kylmä. Usein varastoseininä on kanaverkkoa, joka ei välttämättä pidättele arvokkaita välineitä tavoittelevia varkaita. Syynä on myös se, että 30–50 laskupäivää vuodessa tarkoittavat myös jatkuvaa pakkaamista ja purkamista. Pohjois-Suomen hangille matkatessaan hän valitsee usein autopaikan junasta.

– Voit pakata auton kotona ja kamat ovat valmiina autossa.

Fromholtzilla on myös muutama vinkki pakkaskeleissä teltoissa ja laavuilla yöpyville. Hän ottaa monoista sisäkengät pois ja laittaa ne makuupussinsa sisälle yöksi. Samalla tavoin kannattaa säilöä myös välikerrasto ja muut asiat, jotka haluaa pitää kuivana.

Näin ei tarvitse toimia autiotuvissa, mutta niissäkin kannattaa olla tarkkana, sillä kamiinan lämpö voi yllättää ja aiheuttaa vahinkoa varusteille nopeasti. Erityisen herkkiä ovat vapaalaskusuksista laskun ajaksi pois otettavien nousukarvojen liima sekä keinokuituiset materiaalit.

– Kaudessa poltan vähintään yhdet sukat tai hanskat kamiinan vieressä niitä kuivatellessa.