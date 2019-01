Centrian kirjasto muuttaa Kokkolan kaupunginkirjastolta Talonpojankadun kampukselle - Opiskelijakirjasto suljetaan 21.tammikuuta ja avataan 4.maaliskuuta



Kokkolan Centria-kirjasto muuttaa kaupungin keskustasta Talonpojankadun kampukselle helmikuun lopussa. Kirjasto suljetaan 21. tammikuuta muuttoa varten ja avataan uusitulla kampuksella 4. maaliskuuta.

Monet kirjaston toiminnot ovat tauolla muuton aikana: kirjoja ei voi lainata, varata eikä tilata muista kirjastoista.

– Tiedonhaun ohjauksissa ja e-aineiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä kirjastoon saa yhteyden sähköpostilla ja puhelimella, ja niiden suhteen palvelemme normaalisti, kertoo tietopalvelupäällikkö Hanna-Riina Aho.

Kampuksella kirjaston tuloa on odotettu jo pitkään.

- Sijaintimme kaupungin keskustassa on ollut keskeinen, ja kaupunginkirjaston kanssa on ollut luontevaa ja helppoa tehdä yhteistyötä. Vuosien aikana on kuitenkin tullut paljon toiveita siitä, että kirjaston paikka on kampuksella. Henkilöstö ja opiskelijat ovat tyytyväisiä, kun kirjaston palvelut tulevat osaksi korkeakouluympäristöä, toteaa Hanna-Riina Aho.

- Uudet tilat ovat keskellä kampusta rakennuksen toisessa kerroksessa. Niihin on helppo tulla ja niissä viihtyvät niin opiskelijat kuin henkilöstö. Kirjasto on edelleen avoin kaikille käyttäjille, vaikka etäisyys keskustasta hieman kasvaakin, jatkaa Aho.

Kirjastossa on perinteisen kirjakokoelman lisäksi runsaasti tilaa opiskeluun, neuvottelutiloja, näyttelytilaa sekä rauhallisia soppeja vetäytymiseen, kirjoittamiseen ja keskittymiseen. Lainaustoiminnoissa käyttäjiä kannustetaan omatoimisuuteen, jolloin kirjaston henkilöstölle jää enemmän aikaa asiakkaiden ohjaukseen.

Centria-kirjasto on toiminut vuodesta 1999 Kokkolan kaupunginkirjaston kanssa samassa rakennuksessa. Keskitettyjen kirjastopalvelujen sijainti kaupungin keskustassa oli perusteltua aikana, jolloin ammattikorkeakoululla oli useita toimipisteitä eri puolella kaupunkia. Kun Centrian Kokkolan toimintojen keskittäminen Talonpojankadun kampukselle alkoi, kirjaston sijoittaminen kampukselle oli luonteva ratkaisu.