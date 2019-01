Pedersöressä, Kokkolassa, Kärsämäellä, Sievissä ja Toholammilla uusien yritysten määrä suurimmassa kasvussa - Katso tästä oman paikkakunnan tilanne!



Vuonna 2018 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) merkitsi ylläpitämäänsä kaupparekisteriin 315 uutta yritystä Keski-Pohjanmaalla. Se on 20 yritystä vähemmän kuin vuonna 2017. Pohjois-Pohjanmaalla uusia yrityksiä merkittiin 2271. Se on 143 yritystä enemmän kuin vuonna 2017. Pohjanmaan maakunnassa yrityksiä rekisteröitiin 1013, jossa pudotusta 45 yritystä edellisvuodesta. Maakunnittain uusien yritysten määrissä on isoja eroja. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan lisäksi uusia yrityksiä rekisteröitiin vähemmän kuin vuonna 2017 Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon, Kanta-Hämeeseen ja Satakuntaan.

Kaiken kaikkiaan koko Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi kaupparekisteriin 35 946 uutta yritystä. Määrä on korkein viimeisen viiden vuoden aikana ja 1 720 yritystä enemmän kuin vuonna 2017.

Keskipohjanmaan levikkialueella määrällisesti eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin edellisvuoteen verrattuna Pedersöressä (+23), Kokkolassa (+13), Kärsämäellä (+9), Sievissä (+8) ja Toholammilla (+6). Eniten edellisvuodesta rekisteröintejä ovat menettäneet Pietarsaari (-31), Kruunupyy (-12), Perho (-10) ja Kannus (-10).

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä, johon merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot.

Keskipohjanmaan levikkialueella kuntakohtaiset luvut vuona 2018 (suluissa 2017 rekisteröidyt yritykset):

Alavieska 14 (12) -2

Evijärvi 11 (11) 0

Haapajärvi 26 (28) -2

Haapavesi 30 (29) +1

Halsua 3 (8) -5

Kalajoki 72 (73) -1

Kannus 15 (25) -10

Kaustinen 8 (13) -5

Kinnula 4 (6) -2

Kokkola 246 (233) +13

Kruunupyy 23 (35) -12

Kärsämäki 18 (9) +9

Lestijärvi 2 (3) -1

Luoto 24 (29) -5

Merijärvi 3 (1) +2

Nivala 51 (50) +1

Toholampi 22 (16) +6

Oulainen 23 (26) -3

Perho 10 (20) -10

Pedersöre 71 (48) +23

Pietarsaari 95 (126) -31

Pyhäjärvi 22 (21) +1

Pyhäjoki 9 (14) -5

Reisjärvi 16 (20) -4

Sievi 29 (21) +8

Siikalatva 20 (29) -9

Uusikaarlepyy 48 (47) +1

Veteli 9 (17) -6

Ylivieska 62 (66) -4