Eero Milonoff tähdittää Pyhäjärvellä kuvattavaa kansainvälistä televisiosarjaa – Hymyilevän miehen nyrkkeilykaveri seikkailee uudessa sarjassa "maailman suurimmassa ydinjätteen loppusijoituspaikassa"



Hurriganes-elokuvassa Remua ja Hymyilevässä miehessä Elis Askia esittävä Eero Milonoff tähdittää parhaillaan Pyhäjärvellä kuvattavaa televisiosarjaa The White Wall (Valkoinen seinä).

Elokuvan tuotannosta vastaa suomalainen Moskito Television ja sarja esitetään syksyllä 2020 Ruotsin televisiossa SVT:ssä. Sarjan on tilannut myös YLE, mutta se ei ole vielä lanseerannut sarjan esittämisen aikataulua eikä myöskään näyttelijäkaartia.

Iltapäivälehti Expressenin mukaan jännityssarjassa näyttelevät myös ruotsalaiset Vera Vitali, Mattias Nordqvist ja Aksel Hennie. Pääroolin vetää Vera Vitali, joka on suomalaiselle yleisölle tuttu monista roolisuorituksista.

Expressenin mukaan sarjan tapahtumat saavat alkunsa kaivoksesta, johon on tehty maailman suurin ydinjätteen loppusijoituspaikka. Fiktiivinen tarina alkaa vyöryä räjähdysonnettomuudesta, jossa kuolee kolme ihmistä.

Pyhäjärvellä kahdeksanosaista sarjaa ohjaavat Anna Zackrisson ja Aleksi Salmenperä. Käsikirjoituksesta vastaavat puolestaan Mikko Pöllä, Lisa Ambjörn, Aleksi Salmenperä ja Björn Paqalin.

Jännityssarjaa kuvataan eri puolilla Pyhäjärveä. "Autenttista" ydinjätteen loppusijoituksen miljöötä haetaan kaivoksesta noin 400 metrin syvyydestä sekä maan päällä kaivosalueella. Sarjan koteja esittävät muutamien pyhäjärvisten kuvauskäyttöön antamat asunnot. Ruotasen alueella kuvauksia varten on lavastettu "pohjoisruotsalainen kaivoskylän baari".

Tapahtumat sijoittuvat siis pohjoiseen Ruotsiin ja sarjassa puhutaan ruotsia.

Tuotantoa havitteli ja sai Pyhäjärvelle Pyhäjärven Kehitys Oy. Toimitusjohtaja Risto Alaheikka kertoo, että paikan päällä on loppusyksystä alkaen ollut 50-60 henkilön tuotantoryhmä.

– Välillä hotellimme on ollut täynnä ja osa vieraista on joutunut majoittumaan Kiuruvedellä saakka. Kuvausryhmä on tuonut talven keskelle eloa ja väriä ja paikkakunnalle mainetta. Ja totta kai tuollainen ryhmä jättää rahaa paikallisille yrityksille ostoksien ja muiden hankintojen muodossa. Toivottavasti saamme jatkossakin kuvausryhmiä Pyhäjärvelle, Alaheikka kertoo.

The White Wallin kuvaukset päättyvät tällä tietoa kevään korvalla.